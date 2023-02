Vis, sfida numero sessanta per lavare l’onta

La ferita è ancora aperta. Il 5-0 dell’andata è il peggior risultato

della Vis del quinquennio di C in corso e uno dei peggiori del derby con i romagnoli, secondo solo al 7-0 della prima sfida della storia a Rimini, nel lontanissimo 1940. Nell’ottobre scorso, la Vis

di Sassarini di fatto non giocò, guardò gli altri segnare. Il derby in arrivo, domenica al Benelli ore 14,30, promette altro, almeno battaglia, con la Vs reduce da 5 risultati utili di fila e i romagnoli vulnerabili nel ritorno (4 sconfitte in 7 gare).

Il derby col Rimini è secondo per ricorrenza solo a quello col

Fano, ma quanto a trasporto emotivo siamo lì. La prossima sarà la sfida di campionato numero 60, spareggio di Arezzo compreso: Rimini avanti 18 vittorie a 17, 24 i pareggi. A Pesaro, 12 vittorie Vis, 5 Rimini, 11 pareggi. Equilibrio, dunque, ma la storia recente pende dalle parti dei Malatesta. Tant’è che Pesaro non batte i rivali dal ’99-2000, con il 2-0 al Benelli firmato Ortoli e Gennari. Quella volta la squadra romagnola si presentava nelle Marche da capoclassifica e dovette abbassare la cresta. Le due rivali si ritrovarono poi ad Arezzo, e tutti sanno come andò a finire. Da allora solo qualche pareggino per la Vis: quello celeberrimo del 2004 in C1 (1-1), col rigore parato in ginocchio da Ginestra a Muslimovic, e i due della stagione 2019-20: 1-1 al Romeo Neri, con la botta da fuori di Petrucci al 90’; 0-0 al Benelli nella gara che valse la salvezza e confermò l’impronta di stagione: Vis capace di far muro senza avere la forza di far gol.

La storia del derby racconta anche di quello del ’42 giocato sul

neutro di Fano (Pesaro di misura), col Benelli squalificato per via di un inseguimento all’arbitro fino in stazione. Esperienza che non fu di insegnamento, visto che quattro stagioni dopo proprio in Vis-Rimini 1-1 un arbitro finì di nuovo malmenato e ci scapparono pure gli arresti. Memorabile quello del ’58-50, dentro un decennio di calcio spettacolo: la Vis di Zecca, imbattuta dopo 21 giornate, travolge anche il Rimini secondo (2-0) e si porta a + 10, ipotecando la vittoria.

Di fatto, sono state le Vis migliori a dare le soddisfazioni più grandi in questa sfida: quella di Corsi prima, di Zecca poi, quindi di Becchetti (doppio colpo in sequenza, il primo con lo stopper Arnetoli, il secondo con Compagno), Nicoletti, Attardi (la vittoria al Neri firmata Mosconi e Badalotti fu viatico per la promozione in C1), Arrigoni (il trionfo finale).

Vis-Rimini è stato anche il derby rinviato per neve con Orsato, quello mai giocato al Benelli del 2020 causa stop per Covid, quello di Copponi espulso (marzo ’43, nell’allora stadio Littorio di Rimini) e Giordano catapultato in porta a far miracoli: la Vis vinceva 1-0 e con l’uomo in meno chiuse addirittura sul 3-0. E’ stato tutto questo e tanto altro, con un’infinità di atleti e tecnici a calcare entrambe le sponde. Ultimi Diego Accursi (Rimini) e Federico Gerardi (Vis). E naturalmente mister Brevi, al quale si chiede di vendicare l’onta.