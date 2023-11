Vis, solo tre gol dalla prima linea. La svolta passa per gli attaccanti

"Squadra compatta, equilibrata, aggressiva, sempre dentro la partita". La definizione che l’ex Daniele Amaolo ha dato della Vis alla vigilia dello scontro diretto con il suo Pineto è stata ancora una volta confermata dal campo. Quelle qualità, sicuramente apprezzate dal pubblico del Benelli, non sono però bastate per vincere. Ed è così arrivato il 5° pareggio nelle ultime 6 gare. Chiediamo conforto ai numeri per analizzare il percorso fin qui compiuto dagli uomini di Banchieri. La squadra prende pochi gol (10) e in questo è in linea con quella di Colucci (2018-19) che a fine stagione risultò la meno perforata. Nelle altre stagioni dopo 11 giornate aveva subìto molto di più. Il limite è dato dai gol segnati: 9. Che però sono superiori ai 6 della scorsa stagione e agli 8 del 2020-21. Come dire: la pochezza offensiva non è un limite di oggi. Conforta però il -1 della differenza reti attuale, che è il segno dell’equilibrio. La Vis fin qui ha sempre perso 1-0 (più volte con recriminazioni), e le sconfitte risalgono tutte alla prima parte di campionato. La scarsa produzione offensiva non è problema di oggi. La squadra di Banchieri viaggia a 3,27 tiri in porta a partita, cui si aggiungono i 2,91 fuori bersaglio. Siamo in linea con le ultime stagioni.

Rispetto a un anno fa è però migliorata l’incidenza delle conclusioni. In sostanza più palle gol create. Contro il Pineto si è assistito al maggior numero di conclusioni stagionali: 11 totali, 5 in porta. Sono dunque gli attaccanti (appena 3 gol di reparto sui 9 di squadra) quelli chiamati a crescere di rendimento. Di contro la squadra subisce 5,36 tiri in porta e 4,00 tiri fuori. E qui entrano in gioco le capacità di resistenza della difesa e il valore dei due portieri fin qui schierati. La Vis calcia pochi angoli: 3,28 a favore (7,09 contro). Commette più falli degli avversari (16 contro 13), e qui sta l’aggressività. Come sono arrivati i 9 gol: 6 su azione e 3 su palla inattiva (un rigore, una punizione, un angolo), questi ultimi riconducibili al piede di Di Paola sui piazzati. Cinque gol di testa (ulteriore risorsa), 4 di piede. Contro l’Arezzo bisognerà migliorare queste cifre, per tornare alla vittoria.

Designazioni. Vis-Arezzo di domenica (ore 18,30) sarà diretta da Marco Peletti di Crema (assistenti Bernasso di Milano e Romagnoli di Albano Laziale; 4° uomo Dini di Città di Castello). Peletti, 29 anni, è al debutto assoluto in C.