Vis Sylla spalanca alla Vis il "Porta Elisa"

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Alagna (1’ st Rizzo Pinna), Sabbione, Benassai, De Maria (41’ st Djibril); Gucher, Cangianiello; Quirini, Russo, Guadagni (38’ st Romero); Magnaghi. All. Gorgone. A disp. Coletta, Perotta, Toma, Tumbarello, Sueva, Berti, Merletti, Yeboah.

VIS PESARO (4-3-2-1): Polverino; Ceccacci (15’ st Da Pozzo), Tonucci, Zagnoni, Zoia; Nina (9’ st Iervolino), Valdifiori (32’ st Loru), Rossetti; De Vries (9’ st Karlsson), Pucciarelli (32’ st Mamona); Sylla. All. Banchieri. A disp. Mariani, Fortin, Rossoni, Peixoto, Cusumano, Gulli.

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro.

Reti: 18’ pt e 23’ pt Sylla, 9’ st Rizzo Pinna.

Note – Spettatori 2.069 (una trentina i pesaresi); ammoniti Benassai, Iervolino, De Maria, Da Pozzo, Karlsson; 45’ st Valdifiori espulso dalla panchina; angoli 12-0; rec. 1’ + 6’.

Si spalanca la Porta Elisa per la Vis. La vittoria in trasferta che mancava da 8 mesi rimette in assetto la Vis e risarcisce della bruciante delusione con la Torres. Allora fatali i minuti finali, stavolta blindati dai super interventi di Polverino. Stessa sofferenza sul campo, ma con la capacità di uscirne più volte creando le premesse del terzo gol. Sarebbe stata una partita più comoda, se Ceccacci e Polverino non avessero clamorosamente pasticciato in avvio di ripresa (scontro cruento e difensore costretto al forfeit per ferita alla testa) su un cross innocuo, regalando il gol dell’1-2 a Rizzo Pinna. E’ servito se non altro a dare epica alla partita. Vittoria costruita con un primo tempo di qualità, magnificato dalla doppietta di Sylla (5 centri stagionali). Il nuovo assetto tattico (difesa a 4) ha dato sostanza al centrocampo (dentro Rossetti) e questo ha permesso di aprire spazi davanti. L’uno-due in 5’ non è stato casuale, perché la Vis in avvio ha giocato sempre in pressione: Pucciarelli ha sciupato al 2’ un gentile omaggio di Sabbione (destro centrale), dopodiché Sylla non è riuscito ad angolare dopo essere stato abile a liberarsi in area. Il vantaggio è arrivato grazie a un pallone caparbiamente conquistato da Zoia, cross a centro area ben difeso da Sylla vistosamente strattonato da Benassai: rigore trasformato dallo stesso centravanti.

A stretto giro il raddoppio: su azione manovrata De Vries libera ‘Puccia’ che arcua un cross per la testa letale di Sylla (De Maria sovrastato). Per la Lucchese, contestata dai propri tifosi, una traversa sull’incornata di Magnaghi da angolo e poco altro. A rianimare la Pantera ha provveduto l’ingresso di Rizzo Pinna e il fattaccio descritto. La Vis ha dovuto stringere i denti, serrare le fila, operare tutti i cambi anche a seguito dei soliti crampi. Ma ha avuto due ghiotte occasioni con Karlsson, propiziate da Ierivolino, ha concluso ancora con Sylla e sprecato pure con Mamona. Tonucci e colleghi di reparto e soprattutto Polverino (due interventi su Magnaghi, uno su Russo) hanno tenuto in piedi il muro. Non ci poteva essere risultato migliore prima del derby col Rimini.