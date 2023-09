Vis, tabelloni in arrivo. Rivoluzione a bordo campo

Tutto pronto per il vernissage del nuovo campo dello stadio Benelli. Gli operai della ditta specializzata hanno ultimato in questi giorni l’installazione dei nuovi tabelloni elettronici adiacenti alla tribuna Prato dove scorreranno gli slogan pubblicitari per il prossimo campionato, a cominciare dalla gara di lunedì, posticipo di campionato con la Fermana (20,45 diretta Rai 3). Una rivoluzione epocale per lo stadio Benelli dove da sempre sono stati installati solo cartelloni pubblicitari: negli anni ’50 e ’60 addirittura cartelloni in legno. Una lunga storia, quella degli slogan pubblicitari. Da "Morfeus il materasso a molle", a "Vini Falghera", per continuare con cartelli di ditte storiche come "Morbidelli" e "Poltrone Titano", per continuare con la ditta "Farneti Fano", che furono tra i primi cartelloni pubblicitari montati nei primi anni ’60. Una lunga sfilza di scritte a campeggiare lungo la tribuna Prato, dove a un certo punto, negli anni ’70, sono comparsi cartelloni pubblicitari anche nella parte superiore della stessa tribuna Prato con la scritta "Novalinea", le cucine Nicolini di cui era titolare Mario, storico dirigente vissino protagonista della rinascita negli anni ’80 del club. E ancora "Errebi, le cucine di Raffaele Battistoni", altra serie di cartelli che campeggiava in alto nel Prato. Ora i vecchi cartelloni vanno (quasi tutti) in pensione per lasciare lo spazio ai nuovi schermi elettronici e alla televisione a pagamento (Sky) che riprende tutte le partite di serie C. L’inaugurazione del campo sarà domani alle 18,30.

Squadra. La Vis si è ritrovata per preparare il derby con la Fermana. Lo staff medico sta lavorando per riconsegnare a mister Banchieri sia lo stopper Tonucci, uscito anzitempo a Gubbio per un problema muscolare che avvertiva già prima della gara, che il centrocampista Di Paola rimasto ancora a riposo anch’egli per un problema muscolare. Questa volta la Vis avrà due giorni in più per recuperare questi e anche altri infortunati come Karlsson, che nell’ultima partita non era disponibile.