Vis, Tonucci e Gega ufficiali. Un nome per l’attacco

Dopo le indiscrezioni e i primi allenamenti coi nuovi compagni, Denis Tonucci può dirsi ufficialmente un nuovo difensore della Vis Pesaro. Ed è un ritorno a casa per il centrale di Villa San Martino, classe ’88, una vita spesa in Serie B, ma mai vissino nella sua esperienza più che decennale. E che nell’ultima stagione e mezza lo ha visto collezionare 30 presenze tra campionato e coppa con la Juve Stabia: ultimo episodio in ordine di tempo di una carriera sbocciata a Cesena, approdo naturale nei primi anni zero di tanti pesaresi, e proseguita in cadetteria con Piacenza, Vicenza, Modena, Brescia, Bari e Foggia. Oltre a una parentesi con l’Ajaccio in Ligue 1 e alla Serie C assaporata sia a Catania (16 presenze, 1 gol) sia a Castellammare di Stabia.

Tonucci ha firmato un contratto fino a fine stagione con opzione per il secondo anno e sarà già a disposizione per il match interno con l’Olbia (domenica, 14:30). Tempismo perfetto, alla luce della squalifica per un turno di capitan Gavazzi. La Vis si è assicurata così "un vero lottatore che cerca spesso l’anticipo e che è propenso a lottare su ogni pallone" (a dirlo è l’ex Cesena Nicola Campedelli), abile sui piazzati e con una tecnica apprezzabile, col piglio da uomo spogliatoio e da punto di riferimento per gli under. A proposito di under, il club del presidente Bosco ha chiuso per il centrale mancino Ertjon Gega, classe 2001 di proprietà dalla Sampdoria. Gega è una "vecchia" conoscenza del calcio marchigiano, complici i primi passi nel settore giovanile dell’Ascoli e le 29 presenze e 1 gol col Castelfidardo nella scorsa stagione di D. Per lui anche 2 gettoni in C con la Cavese. Il suo arrivo, ufficializzato nel pomeriggio di ieri dalla stessa Vis, regala centimetri al pacchetto arretrato (è alto 1.94 m). Capitolo punta centrale. Salgono (e parecchio) le quotazioni di Federico Gerardi, attaccante esperto (annata 1987) nelle ultime due stagioni al Picerno. Coi lucani ha collezionato 8 gol in 43 apparizioni (di cui 13 in questa stagione), sintomo di una condizione ancora apprezzabile. Nella sua valigia da prima punta tutto fisico e tecnica spiccano 222 gare in Serie B con Como, Cittadella, Reggina, Ascoli, Grosseto, Portogruaro, Ancona e Salernitana, mentre nelle annate più recenti si è misurato in C, tra le altre, con Gubbio, Rimini e Monopoli.

La Vis potrebbe finalizzare l’affare a stretto giro, anche se non sono tramontate del tutto le piste che portano a Ardemagni (Siena) e Cori (Albinoleffe). Intanto i biancorossi di Brevi continuano a lavorare per preparare la sfida con l’Olbia, secondo spartiacque consecutivo per uscire definitivamente dallo spettro playout e rilanciarsi verso le zone centrali di classifica. I sardi vengono da una striscia di 5 risultati utili nelle ultime 6 gare, inclusa la recente vittoria sul Montevarchi di Banchini. Per un totale di 16 punti che di fatto non rendono giustizia ai galluresi, rinfrancati dal ritorno di Bellodi dalla squalifica e da una solidità offensiva trovate in Ragatzu, il sammarinese Nanni e Contini.

Riccardo Spendolini