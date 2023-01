Vis, Tonucci subito leader. Ora cercasi attaccante

‘Accorcia’. ‘Pulisci’. ‘Bravo’. Denis Tonucci, primo rinforzo del mercato di gennaio, ha preso subito il centro della difesa pesarese, con piglio da leader.

Complice la squalifica di capitan Gavazzi, con cui ieri si è confrontato a lungo, ha guadagnato la scena in occasione del suo primo allenamento in biancorosso, davanti a una trentina di tifosi. Fisico asciutto e prestante, buon passo, condizione comunque da verificare dopo una prima parte di stagione con scarso impiego alla Juve Stabia di Colucci (9 presenze, 3 da titolare, diversi acciacchi).

Avrà tutta la settimana per entrare in sintonia con i compagni, ai quali ha dettato i tempi da dietro e fornito consigli e incoraggiamenti. Mister Brevi ha fatto subito capire che c’è bisogno di lui, in una difesa tornata finalmente ermetica dopo mesi di sbandate. Domenica prossima contro l’Olbia al Benelli (ore 15) Tonucci con ogni probabilità giocherà al centro del reparto, affiancato da Rossoni e Bakayoko. In questo modo Brevi non sarà costretto a spostamenti di ruoli o soluzioni ardite.

La Vis, oltre che in fisicità, ne guadagna anche sul gioco aereo, e tutti sanno quanto ce n’è bisogno. Per il ragazzo di Villa San Martino dalla lunga carriera (oltre 300 presenze fra C, B e Ligue1), è pronto un contratto fino al 2024, non ancora ufficializzato.

Per il resto, c’è davvero poco da toccare nella Vis uscita vittoriosa e convincente da Fiorenzuola. La gara al velodromo Pavesi è stata anche quella della prime volte, o quasi: la prima stagionale con tre gol all’attivo e con tre marcatori diversi, la prima con un gol su punizione (riecco il Di Paola che conoscevamo), la seconda con due gol su azione, mentre i 6 tiri in porta costituiscono il massimo stagionale eguagliato. Al di là di tutto, i temi più cari a mister Brevi: la compattezza di squadra, l’aggressione alta, i duelli individuali vinti praticamente in ogni settore, a cominciare dalla fascia destra dove Aucelli e Pucciarelli hanno creato le premesse del risultato. A proposito di prime volte: fino a domenica, in 20 campionati disputati nella serie C maggiore, la Vis non aveva mai vinto in trasferta con tre gol di scarto.

Per trovare un risultato analogo tra i professionisti bisogna scendere al 22 settembre 1991 (C2), con la Vis di Attardi vittoriosa 0-3 a Poggibonsi (doppietta di Tentoni e rigore di Di Curzio).

Quanto al mercato, la prossima mossa dopo Tonucci potrebbe essere l’arrivo di un attaccante centrale, ma è difficile che accada in tempi rapidi, vista anche la carenza di materiale in giro. Al punto che un giocatore come Cannavò risulta tra i più richiesti: anche il Siena si accoda alla lista e per averlo (in un pacchetto con Ngom e Sosa) offre Ardemagni; una contropartita che non pare tra le più invitanti. Intanto Egharevba (domenica non convocato, ieri allenatosi a parte) è sempre più ai margini e prossimo al ritorno alla Fiorentina.

Giudice sportivo. Gavazzi (10^ ammonizione) è stato squalificato per una giornata, mentre Di Paola (4^) va in diffida. Tra le ammende, stangata per il Cesena: 4.000 euro.