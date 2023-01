Vis-Torres, match caldo nella notte gelata

Quarta stazione. Dopo tre risultati positivi e quattro punti tremebondi contro Olbia e Ancona, la Vis cerca un passettino in avanti con la Torres, da affrontare possibilmente con meno patemi di quello che si sia fatto nelle due gare precedenti. Posto che la squadra sta meglio in campo e ha imparato a soffrire, con Sassari la gara andrebbe comandata meglio, evitando, come dice Brevi, "di abbassarsi troppo e di concedere spazi alle giocate all’avversaria". Facile a dirsi, meno a farsi quando hai di fronte (e non con te) uno come Melchiorri. Passata la buriana di Ancona (punto che ne vale tre), ecco la Torres, dunque. Stavolta niente laghi alpini sul "Benelli", per fortuna, ma se l’atmosfera sarà gelata sugli spalti (prezzi però molto scontati, da 5 a 10 euro per Prato e Laterale), non altrettanto in campo dove i la posta scotta: se si considera che la Vis è a quota 22 e che deve recuperare la gara interna con il Pontedera, piazzando un colpo oggi può tirar giù nella zona infima i sardi che Brevi descrive però come "una formazione temibile per la capacità di verticalizzare e dare profondità all’azione. Dovremo stare compatti, come fatto nei primi venti minuti ad Ancona che comunque è una gara diversa da questa e dunque da archiviare".

Tagliando a fette l’infrasettimanale, bisognerà occupare i metri quadrati del campo con densità, cercando però di giocare al calcio, tentativo non scontato se non hai palleggiatori e se il livello tecnico non eccelle. Senza Di Paola chi accende la lampadina? Forse Valdifiori, che ieri si è allenato, ma il dubbio resta e Brevi non lo scioglie e se anche l’avesse sciolto non lo dice perché la partita va nascosta all’avversario per non dargli alcun vantaggio: "E’tutto aperto e lo sarà fino a prima della gara – dice il tecnico – chi sta bene di gambe e di testa gioca, tenendo presente che potrebbero esserci delle rotazioni". La Torres, che la proprietà degli ingegner informatici sassaresi di Abinsula (azienda che lavora anche con Fifa e Uefa) vuole prima o poi provare a portare in B, potrebbe cambiare qualche uomo: in difesa a destra il quarto potrebbe essere Lombardo al posto del neo acquisto (subito in buona evidenza) Fabriani. In forse il trequartista Lisai, uscito anzitempo sabato per un colpo alla caviglia: se non ce la fa è pronto Saporiti. In mediana c’è il fanese Urso, prelevato dall’Andria. In attacco Ruocco è favorito su Scappini con Diakité prima punta. Torres indigesta (dei 28 punti, 17 li ha fatti in trasferta, 6 nelle ultime due, e 11 in casa), ma Brevi lo sa: "Scordatevi di vedere partite senza sofferenza".

Così in campo, stadio "Benelli", ore 21.

VIS : Farroni, Gavazzi, Tonucci, Bakayoko, Ghazoini, Aucelli, Coppola, Astrologo, Zoia, Pucciarelli, Gerardi. All. Brevi. A disp. Campani, Valdifiori, Borsoi, Venerandi, Nina, Sanogo, Garau, Gega, StClair, Ngom.

SASSARI TORRES: Salvato, Fabriani, Antonelli, Dametto, Liviero, Urso, Masala, Gianola, Lisai, Diakité, Ruocco. All. Sottili. A disp. Carboni, Garau, Pinna R., Pinna S., Saporiti, Girgi, Scotto,Carminati, Tesio, Lombardo.

Arbitro: Rispoli di Locri

d.e.