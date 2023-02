Vis, tutto nel secondo tempo. Punto di sostanza

san donato

1

vis pesaro

1

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2): Cardelli; Carcani (29’ st Brenna), Gorelli, Siniega, Rossi E.; Bianchi, Bovolon (44’ st Regoli), Sepe (22’ st Rossi A.); Russo; Ubaldi (22’ st Noccioli), Marzierli (44’ st Galligani). All. Ghizzani. A disp. Biagini, Campinotti, Borghi, Gerardini, Montini, Contipelli, Gjana, Viviani.

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Rossoni, Tonucci, Bakayoko (44’ st Gega); St Clair (32’ st Pucciarelli), Aucelli, Coppola (1’ st Valdifiori), Di Paola, Zoia; Ngom (1’ st Sanogo), Enem (1’ st Gerardi). All. Brevi. A disp. Campani, Ghazoini, Gavazzi, Nina, Borsoi, Astrologo, Venerandi, Garau, Parodi.

Arbitro: Gigliotti di Cosenza.

Reti: 3’ pt Marzierli, 16’ st Di Paola.

Note – Giornata mite, terreno duro, spettatori 200 con rappresentanza vissina; ammoniti Bovolon, Aucelli, Valdifiori; angoli 4-2; recupero 1’ + 4’.

Come rimettere le cose a posto dopo un primo tempo sbagliato. La Vis resta sul pezzo, allunga la serie utile a 5 turni (11 punti), si lascia alle spalle il San Donato guadagnandone il vantaggio dello scontro diretto (una vittoria e un pari) e si tiene fuori dalla bagarre. Il Brilli-Peri si conferma terreno di pareggi per i biancorossi (terzo di fila), così come si conferma la capacità di reazione ad eventi avversi. Vedi il gol subìto a freddo, con la squadra scarsamente reattiva su una discesa di Enrico Rossi, con scarico per il cross di Russo e la girata sul primo palo di Marzierli a bruciare Bakayoko.

Un primo tempo a dir poco opaco dei vissini, aveva fatto temere un ritorno ai patemi del passato: pochezza in tutti i reparti, difficoltà di lettura in difesa, di costruzione nel mezzo, nullità in avanti con Ngom ed Enem incapaci di dialogare coi compagni, difendere e gestire palloni. Zero tiri in porta, cinque a lato ma alla voce conclusioni velleitarie. Farroni, graziato da Marzierli prima del riposo sull’ennesima imbucata (pallonetto alto).

Altro dato significativo: nella prima mezzora zero falli commessi dai vissini, ma solo a segno della passività in campo.

Mister Brevi nell’intervallo provvede ai cambi giusti: attacco nuovo (Gerardi e Sanogo), più qualità nel mezzo con Valdifiori.

Gerardi diventa subito punto di riferimento e, imbeccato a centro area da Di Paola, impatta al volo vedendosi negare il gol da Cardelli. La Vis fa in tempo a rischiare ancora di brutto, con Gorelli (incornata alta) e soprattutto Marzierli, sul quale Farroni è prodigioso.

Però è in partita e ha le sue armi da sfruttare: come quando St Clair costringe Cardelli a una deviazione affannosa.

Il gol arriva ancora da palla inattiva, a premiare la varietà di soluzioni: angolo corto St Clair-Valdifiori e cross a centro area con perfetto inserimento aereo di Di Paola, al terzo centro personale.

Il San Donato accusa il colpo, la Vis insiste e Bakayoko (sempre da piazzato) centra l’esterno rete.

Poi è tempo di serrare le fila, agli ordini di Denis Tonucci: Farroni spegne le ultime velleità dei locali, Bakayoko sventa l’ultimo traversone uscendone malconcio.

Punto di sostanza, prima del gran derby col Rimini.