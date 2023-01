Vis, ufficiale il prestito di Cusumano al Lecco

E’ un prestito in uscita il primo tassello del calciomercato invernale della Vis Pesaro. Sì, perché nel pomeriggio di ieri il club di via Simoncelli ha ufficializzato la partenza di Cusumano, difensore centrale, 34 presenze e 1 assist in una stagione e mezza. Il classe 2001 vestirà la maglia del Lecco, club del girone A con ambizioni di alta classifica (ora al quarto posto). In Lombardia ritroverà una vecchia conoscenza del girone B come Luciano Foschi (già Ravenna e Carpi), ma non sarà a disposizione per la trasferta contro la Pergolettese, complice un turno di squalifica ancora da scontare. Per una partenza già concretizzata, i biancorossi sarebbero a un passo dall’arrivo di Denis Tonucci, centrale trentaquattrenne, pesarese di nascita, con un passato per lo più in Serie B (Foggia, Bari, Brescia, Cesena) e nelle ultime due stagioni alla Juve Stabia. Un profilo di alto livello per un pacchetto arretrato che potrebbe vivere di porte girevoli, su tutte quella di capitan Gavazzi, comunque legato alla Vis fino al 30 giugno 2025.

Le principali manovre vissine sono però concentrate in attacco, reparto da ricalibrare e rinforzare. I nomi nuovi in questo senso sono quelli di Sacha Cori, e Matteo Ardemagni, in uscita dal Siena. L’attaccante ex Frosinone è stato già il leitmotiv dello scorso finale di mercato: profilo caldo, e contatti ben avviati con entourage e club toscano, ma alla fine non se ne fece nulla. A oggi l’attaccante scuola Milan, 36 anni il prossimo 26 marzo, è fuori rosa.

E la Vis potrebbe tentare l’affondo decisivo: a oggi, dialogo aperto tra le due società e l’entourage. L’altro nome, quello di Cori, sarebbe di certo più appetibile, perché la punta centrale di Viterbo non ha mai perso il vizio del gol: dalla stagione 20182019, 26 gol in 116 apparizioni con l’Albinoleffe. Ultimi sviluppi di una carriera tutta all’insegna della Serie C, tra Monza, Santarcangelo, Siena, Cosenza e Venezia, oltre a 8 gettoni in B con l’Empoli. Nei prossimi giorni se ne saprà di più. Capitolo uscite. Chi non si muoverà dalla Vis è Fedato, perché il fantasista veneziano è il punto fermo dell’attacco vissino e a meno di offerte irrinunciabili non lascerà Pesaro. Su di lui si sarebbero registrati gli interessamenti di Foggia, Entella e Reggiana.

Discorso diverso per Cannavò: il classe 2000, in questa stagione mai in gol, sarebbe in uscita, e tra Ancona, Virtus Entella, Piacenza e Juve Stabia la concorrenza non mancherebbe. Capitolo Fiorenzuola.

Oggi conferenza stampa di mister Brevi in vista del match del "Pavesi" (domenica, ore 14:30), primo appuntamento del 2023. Gli emiliani sono a quota 32 punti (ottavo posto) e hanno concluso l'anno solare con una sconfitta per 4-2 sul campo della Fermana.

Riccardo Spendolini