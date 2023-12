Vis, un gol ogni 5 tiri in porta. Ma col Rimini non ne sono bastati 10

Dieci tiri in porta non sono bastati alla Vis per battere il Rimini nel derby. Mai in questa stagione la squadra di Banchieri aveva concluso tanto nello specchio. E’ un dato che da un lato incoraggia, perché certifica la produzione di gioco; dall’altro solleva domande perché non si traduce in risultati concreti. Lo sforzo insomma non viene adeguatamente premiato. Pesaro in questa stagione segna un gol ogni 5 tiri in porta, uno ogni 9 tiri totali. Poco. Il massimo del cinismo si è avuto nei derby con Ancona (3 tiri in porta 3 reti) e Recanatese (2 tiri, un gol e vittoria), ma sono arrivate anche partite in cui non è bastato concludere 18 volte (9 in porta) per fare punti, vedi la sconfitta con l’Olbia. Il dato positivo: rispetto alla scorsa stagione è cresciuta la media dei tiri in porta: da 3,4 a 4,3. Non siamo più in fondo alle relative graduatorie e il pullman biancorosso non è più parcheggiato a ridosso dell’area. E non è che di converso siano peggiorate le statistiche dei tiri subiti: a parte le trasferte di Gubbio (17 tiri totali subiti) e Cesena (18), le medie restano nella norma. Segno che la squadra mantiene comunque equilibrio.

L’impressione, sottolineata da molti, è di un gruppo dotato di personalità e consistenza. Doti importanti in una stagione come questa destinata a trascinarsi i verdetti fino all’ultimo. Si capisce qual è la voce da migliorare, anche in riferimento al prossimo mercato. La Vis ha distribuito i suoi 14 gol (6 attacco, 6 centrocampo, 2 difesa) ma stenta con gli attaccanti: a parte i 5 gol di Sylla, è andato in gol solo Pucciarelli (1) in un reparto dotato di 6 punte (senza considerare Diop, mai schierato). E non conforta il fatto che c’è chi ha fatto peggio. Due delle squadre più accreditate alla vigilia del campionato, per dire, hanno clamorosamente ciccato: l’attacco della Spal ha prodotto appena 2 reti, quello dell’Entella 4. Lo stesso Perugia, prossimo avversario dei pesaresi, è a quota 8 e il miglior marcatore (Seghetti con 4) è un diciannovenne partito in fondo alle gerarchie.

I migliori attacchi? Cesena (19) e Torres (20), manco a dirlo. Il resto di dicembre (Perugia, Sestri, Juve) dirà se la Vis uscita tra gli applausi contro il Rimini (tre punti negati anche da un gol in evidente fuorigioco, va detto) saprà mantenersi su questo standard. Per passare un buon Natale, servono almeno un’altra vittoria (altra voce deficitaria) e spiccioli. Ieri, alla ripresa degli allenamenti, bollettino medico muto: buon segno.

Stasera intanto è giorno di celebrazioni, quelle anticipate anche dalla magnifica coreografia di domenica. All’Hotel Flaminio va in scena la festa per il 125° anniversario: 600 posti, tanti ospiti (comprese molte vecchie glorie) e sorprese.

Designazioni. Perugia-Vis di domenica prossima (ore 16,15) sarà diretta da Enrico Gigliotti di Cosenza (assistenti Merciari di Rimini e Boato di Padova, 4° uomo Giudice di Frosinone). Tre i precedenti con Pesaro, tutti pareggi: Imolese-Vis 0-0 e San Donato-Vis 1-1 della scorsa stagione; Fermana-Vis 1-1 del 2021- 22.