Vis, un punto d’oro nonostante l’arbitro

VIS

1

PONTEDERA

1

Vis Pesaro (3-4-1-2): Farroni; Rossoni, Tonucci, Gega; Ghazoini, Aucelli, Coppola (1’ st Valdifiori), Zoia (1’ st St Clair); Pucciarelli (36’ st Sanogo); Gerardi, Enem (12’ st Fedato). All. Brevi. A disp. Campani, Gavazi, Ngom, Nina, Borsoi, Bakayoko, Astrologo, Venerandi, Garau, Parodi.

Pontedera (3-4-1-2): Stancampiano; Shiba, Espeche, Martinelli; Somma (36’ st Peli), Ladinetti (23’ st Guidi), Catanese (23’ st Izzillo), Perretta; Benedetti (39’ st Bonfanti); Nicastro, Cioffi (23’ st Ianesi). All. Canzi. A disp. Siano, Vivoli, Goncalves, Mutton, Sosa, Di Bella, De Ioannon, Tripoli, Marcandalli.

Arbitro: Mucera di Palermo.

Reti: 44’ pt Nicastro, 40’ st Rossoni.

Note: spettatori 974 (10 ospiti), incasso 6.090 euro (4.393 rateo dei 598 abbonati); espulsi 31’ st Gerardi, 37’ st Martinelli e il preparatore vissino Giovannelli; ammoniti Shiba, Coppola, Ladinetti, Rossoni, Farroni, Vivoli, Catanese, Tonucci, Gega, Guidi, Valdifiori, Aucelli; angoli 1-3; rec. 2’ + 6’.

La fenomenologia del signor Mucera include in un vasto campionario di bizzarrie anche la riesumazione di una norma desueta, una specie di residuato bellico: la regola dei 6 secondi per il portiere. Così Farroni vede affibbiarsi una punizione contro in area prima del riposo, il tiro di Nicastro finisce in rete complice una deviazione della barriera (Rossoni), il Benelli ribolle di rabbia e una gara mite (zero interruzioni nei primi 10’) finisce in corrida: 12 ammoniti, 3 espulsi, 44 falli fischiati. Buon per tutti, arbitro in primis, finisce in pareggio. La Vis la rimedia ancora in rimonta, allunga la serie utile (7 turni) e si porta a + 3 dai playout. Più col carattere che col gioco. Al di là dell’episodio, il Pontedera ha meritato il vantaggio in un primo tempo in cui ha concluso 5 volte (4 in porta), Farroni ha avuto il suo daffare (paratona su Cioffi e altro lavoro) e i biancorossi non hanno mai visto la porta avversaria. Fluida e incisiva la manovra dei granata, grazie alla partecipazione collettiva, al movimento dei tre davanti e alla qualità di palleggio; involuta quella vissina, sempre alla ricerca delle sponde di Gerardi.

I cambi alzano il tasso tecnico della Vis, che guadagna campo e si produce in un accenno di forcing a metà ripresa (St Clair chiama Stancampiano a distandersi, Aucelli reclama un rigore plausibile), il pubblico fa la sua parte e si permette il conteggio irridente dei secondi a ogni interruzione. Senonché Gerardi si fa cogliere in castagna dopo un contatto in area con Martinelli e i pesaresi restano in dieci. Sanogo provvede a ristabilire la parità facendo cacciare Martinelli (entrataccia), il Pontedera resta senza una torre in area e la Vis ne approfitta su palla inattiva: traiettoria velenosa di St Clair, Stancampiano scavalcato, irrompe Rossoni e la schiaffa dentro complice la deviazione di Shiba. Secondo gol tra i professionisti per il pesarese. La Vis se la cava ancora con le palle inattive e con un difensore, a compensare il lungo sonno degli attaccanti. A breve, serviranno anche altre soluzioni.