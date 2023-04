Vis, un successo per riaccendere la luce

di Riccardo Spendolini

Una vittoria per riaccendere le speranze di salvezza. Due giornate (le ultime) da affrontare con un occhio in casa propria e un altro sugli altri campi. Tre punti dopo una settimana iniziata con le porte girevoli in panchina: via Brevi, ecco Banchieri.

Risultato: in casa Vis, calcolatrice alla mano, nulla è perduto. Anche perché i biancorossi sono saliti a quota 36, e la salvezza virtuale dista "solo" 3 punti (la Torres è a quota 39).

Merito della vittoria sull’Imolese, step confezionato con una prestazione cinica, opportunista, orgogliosa, difensivamente inappuntabile, figlia della cura Banchieri, capace in un pugno di giorni di rinvigorire una squadra che, alla fine della giostra, non ha avuto nulla a che spartire con quella vista al "Barbetti". Segnali incoraggianti in vista della trasferta di Cesena, in programma sabato prossimo: il Cavalluccio è reduce dalla vittoria per 1-6 sul San Donato ma è difficile che possa tornare in corsa per la promozione diretta in B, dato che una vittoria della Reggiana (77) a Olbia spegnerebbe qualsiasi velleità di rincorsa sia dei romagnoli (73) sia dell’Entella (75).

In attesa del ritorno in campo della squadra dopo le festività pasquali (da valutare le condizioni di Di Paola, uscito anzitempo dal campo), una fotografia del momento la scatta il tecnico Marco Alessandrini, tecnico che la Serie C la frequenta dalla stagione 9495 e, almeno nell’ultima stagione, ha seguito con una certa assiduità i biancorossi sugli spalti del "Benelli": "Brevi nel suo periodo a Pesaro è riuscito a compattare l’ambiente, almeno all’inizio – commenta - Il suo esonero? Sono cambiamenti che si possono comprendere solo conoscendo la situazione al di dentro.

Di certo l’arrivo di Banchieri è un ultimo tentativo per rimettere in carreggiata la stagione: dopo la vittoria incoraggiante a Fermo sono arrivate due sconfitte brucianti con Entella e Gubbio, frutto di prestazioni non adeguate a questo genere di partite".

L’ex Vis però non ritiene sia il momento di tracciare bilanci della stagione a meno centottanta minuti dal gong: "Mancano due partite, e basta poco in positivo per cambiare il tutto. Detto ciò, è normale che tutti quanti si aspettassero una classifica diversa".

Quale sapore avrà la corsa salvezza? Alessandrini lancia alcuni spunti di riflessione: "Il Montevarchi, a oggi, è la squadra in condizioni peggiori, cosa che tranquillizza le altre squadre in chiave ultimo posto.

L’Imolese dopo alcune vittorie importanti ha perso a Pesaro, e ora è attesa da uno scontro diretto fondamentale col San Donato.

L’Alessandria, dal canto suo, è in piena corsa dopo avere vinto sull’Ancona. Inoltre la Torres ha un buon organico. In questa fase l’aspetto psicologico incide più di tutto, bisogna che le squadre cavalchino l’onda della fiducia".

E sulla volata per la promozione in B: "La Reggiana ha il destino nelle proprie mani: dipende solo da lei".