Visconti, finita l’avventura azzurra

E’ stato il secondo taglio del Ct Pozzecco dopo Nico Mannion, a cui si era rinunciato prima ancora che iniziasse l’avventura verso i Mondiali. Visconti ha lasciato il ritiro azzurro al termine del torneo di Trento, sabato sera: non entrato nella gara contro la Turchia, l’esterno della Vuelle è sceso in campo nella seconda serata contro la Cina ma senza fortuna (04 al tiro). Ora la Nazionale si sposta ad Atene, poi tornerà in Italia per l’addio ufficiale di Datome: dopo la gara di Ravenna il Poz comunicherà gli ultimi due tagli. Forse Ricky ci sperava di poter resistere un po’ di più ma è rimasto fedele al suo impegno di narrare il dietro le quinte del raduno e ieri sul suo profilo Instagram ha scritto: "A volte le cose non vanno come vorremmo, e di questo ne ero consapevole fin dall’inizio. Ma ho ho deciso di raccontare una cosa e l’ho deciso a prescindere dal risultato finale". Così ha pubblicato la terza parte del suo ’vlog’. Intanto in casa Vuelle c’è in prova il potenziale quinto lungo, che giocherebbe anche nell’Under 19: viene da Fidenza.