Visconti giocherà con la maschera

Visconti ha postato ieri una foto sulla sua pagina Instagram dove lo si vede in spogliatoio con una maschera protettiva sul volto ed un cerotto sul naso. Il giocatore però si è allenato regolarmente e la società non ha diramato comunicati, per cui la sua presenza non dovrebbe essere in discussione.

Quella di domenica sarà una giornata speciale sui campi di basket: la Lega di Serie A, in accordo con la Fip, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, proporrà alcune iniziative. Sui campi della Lba, dopo la presentazione delle squadre, i due capitani e uno dei tre arbitri si posizioneranno a centrocampo per leggere un messaggio di forte condanna di ogni tipo di violenza nei confronti delle donne, confermando la volontà del basket di appoggiare e supportare ogni iniziativa che possa sensibilizzare le coscienze, educare i giovani e contribuire a eliminarlo. Subito dopo verrà osservato un minuto di raccoglimento per le vittime di femminicidio, seguito dall’inno nazionale. Nel momento in cui i capitani leggeranno il messaggio e nel corso del minuto di raccoglimento, tutti i club ospitanti mostreranno sui propri led a bordocampo uno specifico messaggio unitario.

Gli arbitri designati per dirigere questa gara sono Lanzarini di Bologna, Valzani di Taranto e Noce di Latina. E’ la prima volta che il fischietto bolognese viene designato per dirigere la Carpegna Prosciutto dopo la semifinale di Coppa Italia contro Brescia disputata lo scorso anno a Torino, durante la quale coach Repesa fu espulso e seguirono molte polemiche a fine gara. Nel frattempo, un’altra società di serie A2 prova a convincere Carlos Delfino a tornare a giocare: l’ex capitano della Vuelle avrebbe ricevuto una proposta da Verona, allenata da Alessandro Ramagli.

e.f.