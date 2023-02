Visconti si guadagna l’esordio con l’Ucraina

Lo aveva detto in tempi non sospetti coach Repesa: "Se i nostri italiani lavorano bene, magari ne mandiamo qualcuno in Nazionale". Ed è già il secondo che, sotto le sue cure, riesce nell’intento: prima Moretti, ora Visconti. Per Ricky, poi, la soddisfazione è doppia visto che il Ct Pozzecco lo ha selezionato fra i 12 che questa sera al Modigliani Forum di Livorno affronteranno l’Ucraina, davanti a 8.000 spettatori: "Difficile riuscire ad esprimere la felicità che ho dentro in questi giorni - dice il ragazzo -. Qualche volta sono stato riserva a casa, questa volta invece è arrivata la chiamata. Quasi non ci credevo, è giunta inaspettata e quindi ancora più bella. Indossare l’azzurro è sempre bellissimo ed è un onore rappresentare il mio paese".

’Visco’ aveva già vestito con orgoglio la maglia azzurra nelle giovanili, conquistando nel 2017 la medaglia d’argento ai Mondiali Under 19 e quella di bronzo agli Europei Under 18 l’anno prima. Un’emozione dopo l’altra per l’ala torinese, avendo da poco vissuto le Final Eight di Coppa Italia a casa sua, nella città dov’è nato e cresciuto, dove ha iniziato a giocare e dove vive ancora la sua famiglia. E forse tutta questa pressione di sapere che tanti amici erano sugli spalti a Torino non gli ha consentito di esprimersi al meglio nelle due partite contro Varese e Brescia. Ma la stagione è lunga, ci saranno altre occasioni e Riccardo ha ancora tanto da dare. Nel frattempo sopporta tutti gli urlacci di Repesa senza fare una piega perché è innegabile che finora abbiano prodotto un risultato, trasformandolo piano piano da specialista del tiro da tre a giocatore più globale. E i margini di miglioramento, visto che è del ’98, sono ancora tanti.

Anche la società ne è fiera, avendo puntato forte su Visconti, preso al volo appena uscito da Brindisi e firmato per due stagioni. "Siamo davvero molto contenti, quando un nostro giocatore approda alla Nazionale è una soddisfazione per tutto il club - dice il diesse Stefano Cioppi -. Siamo consapevoli che essendo già qualificati queste convocazioni sono anche esperimenti per testare forze nuove e fresche, ma per Riccardo è una gratificazione importantissima. Penso sia anche un ringraziamento per l’impegno che aveva messo negli allenamenti a Pesaro quando accettò di aiutare il Ct Pozzecco che aveva delle defezioni. Prima di salutarci a Torino ci ha ringraziato tutti, riconoscendo che il risultato individuale che ha ottenuto nasce da una dinamica di squadra. E’ veramente una persona eccellente, che ama la pallacanestro, che dà l’anima in ogni allenamento, cerca di imparare e andare oltre i suoi limiti. Un ragazzo intelligente, che ha una forte capacità critica e ha capito subito che deve inserire nel suo bagaglio tecnico qualcosa di nuovo, quindi accetta le correzioni del coach".

Elisabetta Ferri