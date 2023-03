Vismara a tutti gas Cinque gol al Castelbellino

VISMARA

5

CASTELBELLINO

1

VISMARA: Sacchi, Grandoni (23’ s.t. Miloslavschi), Pagnini (19’s.t. Morotti), Bolzonetti (27’s.t. Pedini), Palazzi (1’s.t. Paris), Pistola, Iacomucci, Harrach, Baldini, Amadei (1’ s.t. Giovanelli), Mancini. All. Ferri.

CASTELBELLINO: Micci, Ulisse, Musumeci, Monno (19’ s.t. Simonetti), Giovanelli, Barchesi (23’ s.t. Giacchini), Bando, Zucca (14’ s.t.Tarabello), Bruschi (23’ s.t. Corinaldesi), Marchi (10’ s.t. Ledesma) , Onuorah. All. Ricci.

Arbitro: El Houssine di Pesaro

Reti: 12’p.t. e 8’ s.t. Pagnini, 28’ p.t. Baldini, 17’ s.t. e 46’ s.t. Giovanelli, 22’ s.t. Ledesma.

Nel primo match del terzo triangolare di Coppa Marche il Vismara rifila una manita al Castelbellino: la sfida ha messo in luce diversi Under ai quali ha voluto dare ampio spazio mister Ferri. I pesaresi partono subito in avanti ed al 12’ vanno in vantaggio con un tiro teso di Pagnini ben servito da Baldini. Dopo la reazione degli ospiti con un tiro pericoloso di Bando, riparte il Vismara ed al 28’ raddoppia Baldini su assist di Pagnini. Ripresa che vede ancora i pesaresi avere il controllo del match ed all’8’ realizzano la terza rete con Pagnini che concretizza un passaggio di Paris e fa doppietta personale. Al 17’ Giovanelli fa quaterna con una conclusione al volo, a cui nulla può Micci. Passano cinque minuti e su una delle poche incursioni del Castelbellino, l’arbitro concede un penalty per atterramento in area di Ledesma, che poi realizza dal dischetto dopo una prima respinta di Sacchi. Finale con i locali ancora in avanti che dopo aver colpo un palo con Paris, al 46’ realizzano il quinto gol con Giovanelli che si concede anche lui la doppietta personale. Nel primo turno ha riposato la Cingolana San Francesco che scenderà in campo il 15 marzo a Castelbellino. Il Vismara giocherà la prossima partita a Cingoli il 29 marzo. Nell’altro triangolare di Coppa Marche la partita tra Castignano e Caldarola è terminata con il risultato di 1-1; ha riposato l’Appignanese.