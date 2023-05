Vismara, avanti tutta

Oggi per le semifinali del titolo regionale di Prima categoria si gioca Castelfrettese-Vismara (foto l’allenatore Ferri) al Comunale ‘Fioretti’ di Falconara Marittima alle 15,30. Arbitro Paolo Ferretti di Ascoli Piceno. Elpidiense Cascinare-Rapagnano si gioca al Campo "Ciccale" di Sant’Elpidio a Mare, calcio di inizio alle ore 15. Arbitro Jacopo Alfonsi di San Benedetto del Tronto. Gara unica: si disputeranno due tempi regolamentari, in caso di parità si procederà a battere i calci di rigore. Le vincenti di queste due partite si incontreranno sabato 20 maggio alle 16,30. Questi invece gli incontri per i quarti di finale del titolo regionale di Seconda categoria: Piceno United Mmx Arl- Real Elpidiense, si gioca alle ore 16,30 al Velodromo Monticelli (Ascoli Piceno); S.Claudio-Pinturetta Falcor, ore 16,30 stadio Comunale ‘Enzo Belletti’ di Porto Sant’Elpidio; Senigallia Calcio-Peglio alle 16,30, allo Stadio Comunale ‘G.Bianchelli’ di Senigallia. Arbitro Federico Staffolani di Macerata. Anche in questi spareggi di Seconda categoria sono previsti due tempi supplementari ed eventualmente perdurando il risultato di parità si procederà a battere i calci di rigore. Le semifinali si giocheranno sabato 20 maggio e la finalissima sabato 27 maggio sempre alle 16,30. Il Comitato regionale della Figc informa che per tutte le gare inerenti le finali per l’aggiudicazione dei titoli regionali, le precedenti ammonizioni si azzerano ed ogni due ammonizioni scatta una giornata di squalifica.

am.pi.