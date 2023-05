Vismara, basta un punto per il paradiso Pareggio a Montemaggiore da incorniciare

maior

1

vismara

1

MAIOR: Maramenti, Fossa A., Sannipoli, Alessandrini, Orndonselli (21’ s.t. Verna), Rebescini (3’ s.t. Bravi), Damiani (8’ s.t. Lila), Altea (34’ s.t. Zanchetti), Tombari, Fossa M., Mensa. All. Latini.

VISMARA: Melchiorri, Capomaggi (37’s.t.Simoncioni), Beninati, Bolzonetti, Palazzi, Liera, Ballotti (21’ s.t. Gaggiolini), Letizi (10’ s.t. Giovanelli), Renzi (19’ s.t. Baldini), Pagnini (1’ s.t. Amadei), Pistola. All. Ferri

Arbitro: Animento di Macerata.

Reti: 27’ p.t. Fossa M; 32’ p.t. Pistola.

Il Vismara trionfa in campionato e ritorna dopo dieci anni a disputare la Promozione, in una stagione in cui ha prevalso sicuramente un gruppo di ragazzi che si è dimostrato coeso e ben guidato da mister Ferri. I pesaresi sono scesi in campo con il giusto piglio gestendo il gioco nel primo quarto d’ora. Al 27’ si portano in vantaggio i padroni di casa con Fossa M. che raccoglie in area un cross di Mensa e con un piattone trafigge Melchiorri. Reagiscono subito i ragazzi di Ferri e dopo un colpo di testa di Palazzi a fil di palo che Maramonti riesce a deviare in angolo, al 32’ raggiungono il pari dopo una triangolazione Letizi-Renzi e Pistola con quest’ultimo che davanti alla porta mette la palla agevolmente in rete. Ripresa con le squadre che si controllano prevalentemente a centrocampo, fino al 16’ con la Maior che costruisce un’azione pericolosa. Al 25’ Amadei impegna Maramonti direttamente dal calcio d’angolo, con l’estremo difensore che devia sopra la traversa. Finale di gara in cui il gioco rallenta anche a causa del caldo pomeridiano fino al fischio finale del direttore di gara che da il via ai festeggiamenti dei giocatori, staff e tifosi del Vismara.