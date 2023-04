Vismara fa la voce grossa e allunga

tavernelle

2

tavullia

2

TAVERNELLE: Sanchioni, Gambini, Antonioni (35’st Rovinelli), Righi, Buresta, Barca (22’pt Montoni), Orci, Mazzanti, Pagliari, Bernacchia, Rosaverde (25’st Mosconi). All. Del Monte ATHLETICO TAVULLIA: Ribiscini, Salvatori, Vagnini, Marcolini, Baldini, Pricipi, Uguccioni (25’st Focarini), Matteucci F. (46’st Sabattini), Tanfani, Morelli, Crosetta (13’st Simoncelli). All. Carta

Arbitro: Negusanti di Pesaro

Reti: 3’ pt Crosetta, 26’pt Antonioni, 37’pt Tanfani, 19’st Righi

Note: espulsi al 46’pt Del Monte per proteste, 42’st Tanfani doppia ammonizione

TAVERNELLE

Già dopo tre minuti il Tavullia passa in vantaggio con Crosetta il quale risolve una mischia in area battendo Sanchioni. Il Tavernelle pareggia al 28’ con un bel diagonale di Antonioni, al 37’ ospiti di nuovo in vantaggio con Tanfani. Al 40’ Morelli colpisce la traversa con un tiro da fuori area. Nella ripresa al 19’ Righi pareggia.