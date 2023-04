Vismara stende Mercatello La Pergolese è seconda

vismara

VISMARA: Melchiorri, Capomaggi, Beninati, Harrach, Palazzi, Liera, Ballotti (1’s.t. Gaggiolini), Letizi (37’ s.t. Giovanelli), Renzi, Pagnini, Pistola (10’s.t. Amadei). All. Ferri

MERCATELLESE: Rossi, Cerpolini, Ndoj, Contucci, Buruiana, Amantini, Manca, Benedetti, Paoli, Del Gallo, Bruscia. All. Cappelli

Arbitro: Ferroni di Fermo.

Rete 41’ s.t. Amadei.

Note. espulso Contucci per doppia ammonizione e Bucci per proteste dalla panchina.

PESARO

Il Vismara coglie una vittoria di misura importante ai fini della classifica dopo un match giocato con carattere ed intensità, contro una Mercatellese mai doma fino ai minuti finali. Dopo cinque minuti si fanno vedere subito in avanti gli ospiti con Bruscia che scalda le mani a Melchiorri con un diagonale rasoterra. Dopo di che i ragazzi di mister Ferri reagiscono subito con pressanti azioni in avanti ma il gol latita. Il, gol della vittoria arriva al 41’ con Amadei che ricevuta palla sulla trequarti entra in area e con un velenoso rasoterra batte Rossi.