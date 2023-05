Vismara, un punto ed è trionfo Piobbico e Tavernelle sperano

Oggi si conosceranno i verdetti del campionato di Prima categoria 2022-23. Si gioca in contemporanea su tutti i campi alle ore 16,30. Tanti i match importanti, tra questi Maior-Vismara. I padroni di casa hanno necessità di punti per coltivare il residuo sogno di una salvezza diretta o per il miglior piazzamento nella griglia playout. Al Vismara per dar consistenza al suo sogno di Promozione basterà un risultato positivo: vittoria o pareggio. Pesaro Calcio ospita la Pergolese. La Volante che insegue con un distacco di 3 punti il Vismara oggi punta al risultato pieno. Senza problemi di graduatoria, se non salutare al meglio il pubblico amico, il Pesaro calcio di mister Pentucci. Per i playoff ormai si è garantita il posto la Falco Acqualagna che gioca a Mercatello sul Metauro. Il team di mister Salvi punta al risultato pieno per non essere l’ultimo nella graduatoria degli spareggi. La Mercatellese invece ha necessità dei 3 punti per coltivare la piccola fiammella della salvezza diretta o in alternativa per un miglior piazzamento nei playout.

Playoff garantiti anche per il Lunano che andrà a far visita alla Nuova Real Metauro che, oltre a voler salutare il pubblico amico con una bella prestazione, non ha più niente da dire per la graduatoria. Playoff certi anche per l’Athletico Tavullia che ospita l’Avis Montecalvo. S.Veneranda riceve Osteria nuova: gli uomini del patron Morazzini puntano alla vittoria per il miglior posto nella griglia playout, di contro l’Osteria Nuova è a centro classifica. L’Audax Piobbico con la Laurentina non può perdere, anzi per essere matematicamente salvo dovrebbe vincere, gli ospiti pure per un posto migliore nei playout. Real Altofoglia ospita Tavernelle che rischia la retrocessione diretta: per evitarla deve vincere al Comunale di Belforte all’Isauro e sperare in una combinazione di risultati favorevoli.

Squalifiche. Non potranno scendere in campo, perché squalificati in settimana dal giudice sportivo: Filippo Bucci (Vismara), Contucci (Mercatellese), Marco Galletti (Lunano), Focarini (A.Tavullia), Giacomelli (Nuova Real Metauro), Mattia Pittaluga (S.Veneranda) e Gaia (Pergolese). am.pi.