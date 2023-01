Vismara vede la vetta, il Montecalvo respira

La Falco Acqualagna resta prima con u punto di vantaggio sulo Vismara (foto il portiere Melchiorri) del presidente Parlani, vincitore a Tavernelle. Rinviata per neve, Pergolese-Audax Piobbico il sedicesimo turno ha dato cinque vittorie (quattro casalinghe) e due pareggi. In 8 punti ci sono ben 7 squadre. In fondo alla graduatoria è in sofferenza la Mercatellese che su 16 gare ne ha vinte solo 1.

I numeri. Va come un treno il Lunano (19 punti nelle ultime 8 partite, quinta vittoria consecutiva tra in casa). Le difese che hanno subito più gol (27) appartengono alla Mercatellese e al Santa Veneranda, le difese meno perforate (11) sono di Vismara e Pergolese. Pesaro Calcio ha record di pareggi (9).

Il commento è dell’allenatore del Montecalvo Gerry Romani, che domenica ha battuto il Real Altofoglia. "Un successo importante e meritato, che ci ripaga di tanti sacrifici. Davanti ci sono le squadre che meritano, sarà una lotta agguerrita per la vittoria finale, Pergolese compresa. Un campionato sempre molto interessante, composto da giocatori esperti e da bravi under". I bomber. 10 reti: Luca Montanari (Pergolese); 8 reti: Umberto Cazzola (Falco Acqualagna), 7 reti: Alessio Brugnettini (Real Altofoglia), Juan Emmanuel Crosetta (Atletico Tavullia) e Nicola Mancini (Lunano), 6 reti: Nicola del Pivo (Athletico Tavullia, ora trasferitosi all’Atletico Gallo), Ludovico Mainardi (Nuova Real Metauro), Mattia Pagnini (Vismara), Nicola Tanfani (Athletico Tavullia) e Mattia Menconi (Maior). 5 reti: Alain Intili (Santa Veneranda), Lorenzo Zazzeroni (Lunano), Thomas Saltarelli (Osteria Nuova),Gioele Ghetti (Laurentina) ed Elia Giacomelli (Nuova Real Metauro).

La squadra della settimana. 1)Melchiorri (Vismara), 2)Rocco M. (Real Altofoglia) 3)Giuliani E. (Nuova Real Metauro), 4)Vaierani (Santa Veneranda), 5)Sabattini (Tavullia), 6)Nesi A. (Osteria Nuova), 7)Cazzola (Falco Acqualagna), 8)Mazzanti (Tavernelle), 9)Morelli (Maior), 10)Mancini N. (Lunano), 11) Giangolini (Montecalvo). All. Ferri (Vismara). Arbitro Del Piccolo di Pesaro (Laurentina-Maior). am.pi.