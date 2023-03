Vittoria di Giacomo Sgherri Alma Juventus Fano festeggia

Se il buongiorno si vede dal mattino... Alla Scd Alma Juventus Fano sperano che questo famoso proverbio sia davvero foriero di una grande stagione, aperta infatti con la vittoria di Giacomo Sgherri nella giornata del debutto della categoria Allievi. Il classe 2007 arancio-aragosta ha tagliato per primo il traguardo dell’8° Trofeo "Giuliano Renzi" di Sant’Elpidio a Mare, prevalendo in un percorso piuttosto tecnico con 87 concorrenti allineati alla partenza. In realtà per i fanesi la gara non era cominciata sotto i migliori auspici, considerato il ritiro di Luca Nicoloso al terzo giro a causa di una caduta per fortuna per lui senza serie conseguenze fisiche. Proprio Giacomo Sgherri ed Andrea Antonioni sono stati poi tra i protagonisti di un tentativo di fuga a due giri dall’arrivo all’interno di una pattuglia di una decina di unità, ma il gruppo ha saputo reagire ricucendo lo strappo e rimandando il verdetto alla volata finale. A precederla è stato i gran lavoro di Mirco Sgherri, che con Diego Tinti ha creato i presupposti per lo strappo vincente del fratello maggiore Giacomo. I diesse Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli hanno comunque sottolineato anche l’azione di Alessandro Baldelli, che soprattutto nelle fasi iniziali si è sacrificato parecchio per la squadra. Nella stessa manifestazione hanno corso pure gli Esordienti, in una gara unica per 1° e 2° Anno. La Scd Alma Juventus si è presentata con tre elementi seguiti dal diesse Gabriele Gorini, vale a dire i 1° Anno Gianmarco Lucarelli e Kevin Piccioli ed il 2° Anno Youssef Dahani. Il primo del terzetto arancio-aragosta a transitare all’arrivo è stato alla fine Youssef Dahani, accontentatosi però del diciottesimo posto nella sua categoria dopo aver assaporato la possibilità di chiudere nella top 10, mentre Kevin Piccioli si è piazzato quattordicesimo tra i 1° Anno mancando anch’egli un po’ nello sprint decisivo.

b.t.