"Vittoria importante con Moie Ma la strada è ancora lunga"

Ancora una volta la K Sport Montecchio ha dimostrato la sua forza. Contro il Moie è stata in grado, dopo essere passata in svantaggio per due volte, di riprenderla e superarla. Ora la capolista del presidente Tiboni guida la classifica con 13 punti di vantaggio sul duo Urbania- Portuali Ancona. Al quarto posto il Gabicce Gradara e al quinto il trio Fermignanese, S. Orso e Atletico Mondolfo Marotta. Per un posto nei playoff la lotta è aperta anche al Moie e alla Vigor Castelfidardo. Poi da qui in giù si guarda verso il basso stando attenti a non precipitare. Dieci le giornate al termine.

I numeri. IL Mondolfo Marotta dopo 3 sconfitte consecutive è ritornato a far risultato (pareggio a Cagli). Il Sant’Orso ha incamerato 9 punti nelle ultime 5 partite. Il K Sport Montecchio con 51 gol realizzati ha l’attacco più prolifico del campionato, segue con 43 reti quello dell’Urbania. La squadra che ha subito più reti è quella del San Costanzo (39) invece la difesa meno perforata appartiene al Portuali Ancona (12). Il Gabicce Gradara è il team più abbonato ai pareggi (13).

I commenti. "Riguardo la partita con il Moie – spiega il trainer della K Sport Simone Lilli – me l’aspettavo impegnativa e difficile e così è stato. Abbiamo incontrato una compagine in salute con dei valori tecnico tattici di livello. Per questo è stata una vittoria importante. La strada è lunga". Del successo della Fermignanese a Fano con il S.Orso ci parla il tecnico dei lanieri Marco Teodori: "Partita vinta meritatamente in un campo difficile. La squadra ha avuto l’atteggiamento giusto dal primo all’ultimo minuto e nonostante fosse sotto 1-0 a fine primo tempo i ragazzi ci hanno creduto e hanno portato a casa la partita". Il mister del S.Orso Pierangelo Fulgini aggiunge: "Sabato scorso non abbiamo fatto una buona prestazione e contro una squadra forte come il Fermignano non puoi permettertelo". Di misura il Villa San Martino è uscito sconfitto nel confronto con i Portuali. "È stata una partita bloccata – sottolinea il diesse del Villa San martino luca Bocci – giocata a bassi ritmi che ha favorito la scelta dei Portuali in contropiede. Abbiamo sbagliato tanto dalla metà campo in su, poi l’errore arbitrale sull’episodio del rosso diretto ha indirizzato inevitabilmente la partita". Protesta il San Costanzo per il rigore non concesso con il Barbara. Dice mister Crespi: "Grande prestazione di tutto il gruppo peccato per l’errore di concentrazione nei primi minuti che ci è costato il gol, da lì in poi c’è stata una reazione importante della squadra che conferma tutto quello di buono sta facendo. Quello che dispiace è che abbiamo incontrato una terna che era palesemente in giornata negativa"

Recupero. Oggi è in programma la partita Valfoglia-Villa San Martino rinviata due giornate fa. Si gioca alle ore 16. Dirige Gasparoni, assistenti di linea Gasparri (Pesaro) e Giannelli (Pesaro). Ancora da stabilire il recupero tra Urbania- Vigor Castelfidardo non giocata domenica scorsa.

Amedeo Pisciolini