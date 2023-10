"Vittoria in trasferta a Brindisi: buonissimo impatto era importante"

"Sapevamo che sarebbe stata una partita da interpretare bene perché venivamo da due sconfitte quindi siamo molto contenti di questa vittoria e soprattutto del buonissimo impatto che abbiamo avuto sulla gara. Vincere in trasferta è sempre molto importante per compattare una squadra". Così un Maurizio Buscaglia senza voce ma visibilmente sollevato apre la conferenza stampa al PalaPentassuglia, espugnato per il terzo anno di fila dalla Carpegna Prosciutto: "La reazione dei nostri avversari è una cosa che ci aspettavamo, del tutto normale nella pallacanestro, noi ci siamo un po’ disuniti sulla prima rimonta di Brindisi e dopo c’è stato un maggiore equilibrio rispetto al primo quarto. Invece nel secondo tempo, quando abbiamo ripreso un vantaggio e la Happy Casa ha recuperato di nuovo, siamo rimasti più calmi per riuscire a mantenere quel tesoretto che avevamo, riuscendo a tornare anche a +15 in un momento chiave del match". I falli dei lunghi hanno rappresentato un grosso problema: "Ci hanno condizionato - dice il coach -, ma siamo stati attenti con le rotazioni e anche chi è rimasto in panchina per lungo tempo ha mantenuto concentrazione. Abbiamo avuto un paio di situazioni in cui abbiamo tenuto duro con Ford da 5 e Bluiett da 4 e questo ci ha permesso di alternare Mazzola e Totè con quattro falli. In quel momento Bluiett è stato bravo anche in attacco, andando a prendersi dei canestri in post basso. Poi davvero un ottimo Tambone, che ci teneva a far bene dopo la non bella partita con Venezia".

e.f.