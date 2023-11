VL under 19 doma la Virtus Bologna. Partita tirata alla Baia ma è festa

Basta leggere il nome dell’avversaria per capire l’importanza e il prestigio della sfida che la Carpegna Prosciutto under 19 ha affrontato lunedì sera, ovvero la Virtus Bologna, riuscendo a prevalere 84-71 in Baia Flaminia. Partita tirata e molto combattuta nel primo tempo, terminato 46-45, poi nel secondo tempo, possesso dopo possesso, la squadra di Luminati riesce ad allungare prima sul +7 a fine terzo quarto e poi fino al +13 finale. Super prestazione offensiva di Stazzonelli con 31 punti ben accompagnato dal solito Maretto con 18. Non riesce il primo sorriso stagionale al Bramante nella trasferta più lunga del girone fino a Colleferro, a sud di Roma, dove i biancoblu di coach Nicolini cadono 60-57. In under 17 girone B vince la VL di Mattia Costa agilmente 47-86 a Foligno di fatto chiudendo la corsa al primo posto alla nona giornata, mentre la Delfino cade in casa 67-69 contro il Cab 1968 Ancona mancando così l’aggancio a Foligno stessa. Nell’altro girone il Bramante vince la seconda partita consecutiva contro Pedaso per 65-49, agguantando Matelica al quarto posto con 8 punti. In under 15 la Carpegna Papalini infila la settima su sette con la vittoria casalinga contro Pontevecchio 91-65 e mantiene la partita di vantaggio sulla Stamura Ancona, mentre rimane a zero in fondo alla classifica l’Italservice Loreto, battuta 35-66 da Porto Sant’Elpidio a causa di un secondo quarto terminato 2-24.

Leonardo Selvatici