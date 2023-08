Volano dalla gabbia a Barcellona: Torneo a Pesaro con premio viaggio

Un torneo dal sapore newyorchese quello che si è disputato sul campetto di via Luca Della Robbia: 20 squadre e 70 ragazzi si sono dati battaglia in un 3 contro 3 senza respiro. Hanno vinto i Sex Pistols, squadra composta da Alberto Stefani (Bramante), Lorenzo Zangheri (preso dagli Under 19 della Dolomiti Energia Trento), Gianluca Pierucci (ex Pisaurum) e Tiziano Siracusa. Premio, un viaggio a Barcellona.

"Lo abbiamo chiamato ’The Cage’ che significa la gabbia perché la rete di recinzione e il muro che circondano il campo da gioco ricordano molto i mitici playground della Grande Mela" spiega Matteo Longoni che ha organizzato la manifestazione all’interno della "Ies Academy" fondata da Simone Dini come fiore all’occhiello della scuola privata "Ies Dini" che accoglie durante l’anno anche atleti di Vis e Vuelle e che ha appena aggiunto alla sua proposta formativa il liceo sportivo. "Il mio desiderio è che Pesaro diventi una piazza sempre più importante per lo sport - spiega Simone Dini -. La struttura di via Luca Della Robbia, che abbiamo preso in gestione, offre un ampio ventaglio: la mattina è utilizzata dalle scuole, il pomeriggio è libero per i ragazzi, la sera prenotabile per partitelle in notturna. Nel 2024 organizzeremo anche dei camp estivi".

e.f.