Volano seggiolini dalla tribuna Fano punito: una gara a porte chiuse

Il Fano paga a caro prezzo la vittoria a Notaresco a causa dei tafferugli tra le opposte tifoserie. Il giudice sportivo ha sancito una gara a porte chiuse e 1.500 euro di multa: "Per avere al termine della gara i propri sostenitori lanciato 5 seggiolini e un’asta di bandiera alcune di quali cadevano nel campo per destinazione e nella tribuna dove erano posizionati i sostenitori della società avversaria". Identica sanzione è stata inflitta al Notaresco. A sentire la versione del Fano sembra che i granata siano stati oggetto delle "attenzioni" dei tifosi del Notaresco, arrabbiati per la sconfitta che condannava i rossoblu agli spareggi in una gara che per l’Alma non contava nulla. In una nota la "famiglia Alma", dai collaboratori agli staff tecnici e medici, della prima squadra e del settore giovanile "intende ringraziare pubblicamente il presidente Mario Alessandro Russo per il grande impegno profuso anche in questa stagione in termini economici e di passione per il rilancio della società. I risultati sportivi ottenuti dando ampio spazio a giovani fanesi e del territorio sono frutto di una progettualità seria, mirata ad alzare ulteriormente l’asticella con il consolidamento del club ed il potenziamento delle strutture. Sforzi che vanno evidenziati e di cui gli va riconosciuto il giusto merito, perché oggi è sempre più difficile fare calcio e personaggi come Russo devono pertanto essere tenuti gelosamente stretti e valorizzati". Capitan Broso a nome della squadra: "Ci tengo a ringraziare apertamente il presidente Mario Alessandro Russo. È principalmente grazie a lui e a mister Andrea Mosconi, che ci hanno scelti e voluti, se siamo riusciti a costruire un gruppo fantastico, capace di ottenere un risultato di gran lunga migliore di quello prefissato, superando anche momenti di difficoltà che nel calcio in generale, e soprattutto in un progetto tecnico nuovo con tanti giovani, si possono incontrare. Ricevere puntualmente i rimborsi spesa può sembrare per qualcuno la normalità, ma chi vive da dentro questo mondo sa bene che purtroppo non è così e ci sono tanti casi a testimoniarlo. Per cui vogliamo sottolineare la serietà del nostro presidente, che non ci ha mai fatto mancare nulla e ci ha sempre fatto sentire la propria presenza e vicinanza anche quando non era fisicamente tra noi".

s.c.