Volata salvezza in 4 giornate La Vis punta sul ’Barbetti’

Sette squadre. Un solco di otto punti, dai trentacinque della Torres ai ventisette del Montevarchi. Un patrimonio di dodici punti ancora a disposizione. Alla fine della giostra, una sola retrocessa in D e quattro ai playout. E’ una volata salvezza pronta a risolversi in quattro giornate quella che attende non solo la Vis (33), ma anche Torres (35), Olbia (35), Alessandria (32), San Donato (31), Imolese (31) e Montevarchi (27).

Sotto il segno degli scontri diretti, spalmati sulla prossima giornata (Olbia-Alessandria, Montevarchi-San Donato), sulla numero 36 (Vis-Imolese) e sulla 37esima (Imolese-San Donato, Montevarchi-Alessandria). Scontri fratricidi che la Vis potrebbe sfruttare per tentare l’allungo sul treno playout e, almeno sabato, agganciare Torres e Olbia. I sassaresi sono attesi dalla trasferta nella tana di un Fiorenzuola che, calendario alla mano, non vince dal 22 gennaio scorso, mentre Ragatzu e soci ospiteranno l’Alessandria consci del fatto che in caso di vittoria avrebbero un piede e mezzo nella prossima Serie C. In attesa della decisione della corte federale su un’eventuale penalizzazione per la mancata consegna nei tempi previsti alla Coaps del rating finanziario della "Deni-Callari & Associati", l’Imolese affronterà il Rimini al "Galli" con la consapevolezza di chi ha tra le mani un’occasione d’oro per conquistare i tre punti. La stessa della Vis Pesaro, attesa dalla trasferta al "Barbetti" (sabato, ore 17:30) contro un Gubbio reduce da tre vittorie consecutive Gli umbri, dall’alto del loro quinto posto, sono già proiettati ai playoff che scatteranno il 30 aprile prossimo, anche se c’è da credere che, salvo scossoni di classifica, entreranno in gioco nei turni successivi. Intanto si godono un’Arena in gol nelle ultime due uscite e elogiato dal tecnico Braglia.

Intanto in casa Vis prosegue la preparazione della sfida di sabato. Brevi (squalificato insieme al suo vice Renzoni) confida di recuperare a pieno titolo Bakayoko e Tonucci, entrambi assenti con l’Entella. In attacco verso la conferma il tandem Fedato-Gerardi, mentre a centrocampo sarà fondamentale l’impiego dal 1’ di Di Paola, la cui presenza è imprescindibile in chiave offensiva. Siena. I toscani sono stati deferiti al Tribunale Federale Nazionale "per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2023, le ritenute Irpef relative al periodo compreso tra novembre 2021 e agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021". In altri termini: i bianconeri potrebbero andare incontro a una penalizzazione tra 1 e 4 punti. Se questa prospettiva dovesse concretizzarsi, il Siena correrebbe il rischio di rimanere al di fuori della zona playoff.

Riccardo Spendolini