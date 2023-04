Volatona a San Mauro Sgherri chiude terzo

E’ stato un periodo di festività tutt’altro che di relax per gli Allievi della Scd Alma Juventus Fano, di scena a Pasqua a Ponte a Egola di San Miniato (Pi) ed il giorno seguente a San Mauro Pascoli (Fc). Ancora una volta il miglior risultato per la categoria seguita dai diesse Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli lo ha riportato Giacomo Sgherri, che però dopo l’en plein dei primi due weekend della stagione si è dovuto accontentare rispettivamente di un quinto ed un terzo posto. In Toscana, in una gara piuttosto veloce con una media che ha sfiorato i 44 chilometri orari, Giacomo Sgherri ha pagato una non perfetta gestione dell’ultimo chilometro. Tra gli arancio-aragosta buona conferma per Luca Nicoloso, ottavo e dunque di nuovo nella top 10, mentre sono giunti in gruppo Mirko Sgherri, Tommaso Arduini, Diego Tinti e Tommaso Buscaglia ed è stato purtroppo costretto al ritiro Omar Dahani. A ventiquattrore di distanza si è poi corso in terra romagnola, dove lo stesso Giacomo Sgherri si è guadagnato il terzo gradino del podio imponendosi nella volatona alle spalle del vincitore solitario Luca Signorini del Pedale Azzurro Rinascita e di Lorenzo Moriconi della Cotignolese. Al 33° Gran Premio Città di San Mauro Pascoli i partenti erano in totale 86, coi portacolori fanesi subito protagonisti come dimostrano il primo posto al 1° traguardo volante di Alessandro Baldelli ed il primo e secondo posto del solito Giacomo Sgherri al 2° e 3° traguardo.

Al quinto giro lo stesso Giacomo Sgherri ha avviato un promettente tentativo di fuga assieme ad un avversario, ma nessun compagno di squadra è riuscito a seguirlo e questo non lo ha sicuramente aiutato ai fini della vittoria. Per lui è comunque maturato un bronzo, più indietro Luca Nicoloso, decimo, e Diego Tinti, quattordicesimo. Trasferta pasquale toscana per gli Esordienti del Diesse Gabriele Gorini, al primo appuntamento diviso per annate. In un percorso impegnativo e mosso Kevin Piccioli si è migliorato piazzandosi ottavo tra i 1° Anno.

