Volatona finale, il Peglio ci prova Vadese in agguato con S.Cecilia

Nel campionato di Seconda categoria si prevede un finale con il fiato sospeso. In vetta c’è sempre il Peglio con la Vadese a meno 2 e il Santa Cecilia a meno 4, considerando che sono rimaste da giocare solo 2 partite la differenza attuale può essere determinante. Il calendario vedrà il Peglio impegnato in casa contro il Carpegna (che va verso la salvezza) e poi nell’ultima giornata farà visita al Monte Cerignone bisognoso di punti salvezza. La Vadese domenica sarà a Macerata Feltria o poi ospiterà la Viridissima Apecchio, due avversarie a centroclassifica. Il Peglio di mister Bernardini nelle ultime 7 partite ha conseguito 10 punti. Il Carpegna da quando ha consegnato la panchina a mister Lazzarini ha incamerato 11 punti in 6 partite.

I numeri girone A. L’attacco che finora ha segnato di più è quello del Peglio (54 reti). Meno gol di tutti gli ha subìti la difesa della Vadese (21) che pareggia poco (3) e vince molto (19, con 6 sconfitte e solo 3 risultati con il segno x. Lo Schieti è il team che ha segnato meno di tutte (23).

I bomber: 21 gol Roberto Neri (Montecerignone), 14: Omar El Kheir (Piandirose), Vittorio Lucarini (Atletico Luceoli), Matteo Bozzi (Santa Cecilia) e Simone Smacchia (V.Apecchio), 12 reti: Nicola Scopa (Peglio) e Mirco Politi (Ca Gallo), 11 Andrea Monti (Carpegna) e Gianluigi Serafini (Tavoleto), 10 Omar Sinjari (Tavoleto), 9 Mirco De Bartoli (Vis Canavaccio), 8 Davide Lanci (Tavoleto), 7 Diego Bernardini (Atletico Luceoli), Nicola Bravi (Vadese), Umberto Federici (Casinina), Giacomo Venturi (Santa Cecilia) e Luca Ambrogiani (Schieti).

Nel girone B al comando c’è sempre il Senigallia. Il team di mister De Gregorio sabato scorso ha visto la gara col Torre San Marco durare veramente poco, solo 7 minuti. La Torre San Marco era scesa in campo in 7, poi con l’infortunio di Pierpaoli è rimasta in 6 e da qui la decisione dell’arbitro di rientrare anzitempo negli spogliatoi. Ora il giudice sportivo non potrà non assegnare i 3 punti al Senigallia. Dietro a meno 2 insegue l’Usav Pisaurum e a meno 5 il Cuccurano. Il programma delle ultime due gare vede il Senigallia in trasferta a Monte Porzio (ormai salvo) e poi a Cuccurano. L’Usav invece ospiterà l’Arzilla (salva) e chiuderà il torneo a Marotta contro i locali dell’Arcobaleno in corsa per la salvezza.

I numeri. L’attacco più prolifico con 62 gol all’attivo è quello del Cuccurano, segue con 60 marcature quello dell’Arzilla. Il Della Rovere ha la difesa più granitica del girone (solo 19 gol subiti). Il Della Rovere è anche la compagine più abbonata ai pareggi (12). Solo 21 le reti all’attivo per il River Urbinelli.

I bomber. 17 gol: Riccardo Serrani (Senigallia Calcio), Luca Grossi (Tre Castelli) e Mirko Cela (Arzilla), 14: Giacomo Campanelli (Della Rovere), 12 Alex Sartini (Pontesasso), 11 Javer Lucas Cabello (Muraglia), 10 Leonardo Fini (Hellas Pesaro), Michael Sabatinelli (Cuccurano), Dylan Andretta (Villa Ceccolini) e Luca Muratori (Real Gimarra), 9 Cristian Ciacci (Csi Delfino), 8 Rachid Lamghari (River Urbinelli), Alessandro Mancini (Hellas Pesaro), Davide Matteagi (Cuccurano) e Mattia Campanelli (Arzilla).

La squadra della settimana (girone A e B). 1)Belfortini (Carpegna), 2)Gettaione (Atletico Luceoli), 3)Capocci (Della Rovere), 4) Pedini (Marottese Arcobaleno), 5)Marinelli (Muraglia), 6)Mosca (Usav Pisaurum), 7)Tedesco (Villa Ceccolini), 8)Fraternali (V.Apecchio), 9)Aiudi (Csi Delfino), 10)Serafini (Tavoleto) 11)Montanari (Sassocorvaro). All. Bernardini (Peglio). Arbitro Corvino di Pesaro (Real Gimarra- Usav Pisaurum).

Amedeo Pisciolini