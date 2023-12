"Volevo proprio vincere". Nardi è uno sportivo vero

Diciamo la verità, noi italiani non siamo mai stati i più sportivi in assoluto, nemmeno nel tennis, lo sport dei lords. Ma la partita combattutissima tra due grandi coetanei ed amici fin da ragazzini come Luca Nardi e Flavio Cobolli ha confermato che nel tennis siamo ormai diventati ultra sportivi. Il derby azzurro è stato combattutissimo fin dall’inizio, con Nardi che non avendo niente da perdere ha giocato sicuramente la sua miglior gara di queste Finals. Una splendida partita vinta dal talento pesarese al quinto set: 3-4 (4) 4-2 4-3 (1) 1-4 4-3 (3) per Nardi, che ha la meglio in due tie break su tre.

La combinazione finale è che ambedue gli italiani vengono eliminati e il risultato tra Fils e Stricker porta il transalpino e lo svizzero in semifinale. "Sapevo che per avere chance di passare il turno dovevo almeno vincere in 4 set, ma volevo lasciare un segno a Gedda con una vittoria. Ci sono riuscito", ha detto dopo la fine del match un Luca Nardi che non voleva uscire dall’Arabia Saudita solo con sconfitte. In realtà il ragazzo del Baratoff ha sbagliato soprattutto il secondo match conto il "cinghialone" svizzero Stricker, dove ha subito un vero bombardamento dal servizio del numero 94 della classifica Atp. Al quale ieri poi bastava vincere un set per passare il turno e lo ha fatto nel tie break del secondo set.

Mentre i tifosi di tennis, soprattutto quelli di Cobolli, pensavano in un via libera dell’avversario in nome della comune nazionalità, Luca Nardi ha voluto lasciare il segno e puntare sul massimo della sportività. Nessun italiano in semifinale e molti rimpianti sia del pesarese che del fiorentino di nascita ma romano d’adozione. Ovvero il numero 115 e il numero 100 della classifica Atp, che si sono veramente equivalsi fino all’ultimo tie break. Luca Nardi si fa sfuggire il primo set al tie break, ma poi reagisce imponendosi nel secodo e nel terzo parziale. Il pesarese sente una fitta all’inguine all’inizio del quarto set e viene travolto 4-1 senza appello. Sul 3-0 Nardi si fa controllare dal fisioterapista Frank Musarra. Nel quinto set Nardi si impone al tie break con una maggior qualità di servizio. Applausi per tutti e un’occasione persa complessivamente per Nardi.

Luigi Luminati