Volley A3 maschile

E’ ora di allungare. La Vigilar vuole scrollarsi di dosso Pineto attualmente in vetta insieme ai fanesi. L’occasione per provare a spiccare il volo potrebbe essere domani alle 19 quando la Virtus andrà a fare visita al San Giustino. "E’ una squadra in salute. Dobbiamo stare molto attenti", così coach Maurizio Castellano che continua: "I ragazzi stanno lavorando molto bene, ma penso che possiamo migliorare su tante cose, perché durante le partite ci sono le sbavature". Della stessa idea il giovane, ma già tosto, Federico Roberti che dice: "San Giustino qualche giornata fa ha battuto Pineto, formazione che invece noi finora abbiamo sempre subìto. Stiamo comunque prendendo coscienza dei nostri mezzi ed il nostro obiettivo rimane sempre quello dei tre punti". Lo schiacciatore biancorosso guarda anche la classifica: "Dietro le prime, noi e Abba, ci sono avversarie che stanno crescendo e che si sono rinforzate. Fano deve pensare a sé stessa e crederci. E quando ci sono situazioni difficili lottare con la consapevolezza di avere tutte le qualità per imporsi". San Giustino è una compagine da prendere con le molle. Ha tra le sue fila degli elementi di spicco, tre dei quali stazionano nelle prime posizioni della classifica dei rendimenti individuali. Ovvero l’opposto bulgaro Hristoskov (ottavo marcatore in serie A3), lo schiacciatore Cappelletti (terzo nella classifica degli ace in battuta) ed il centrale Quarta (secondo miglior muratore della categoria). Il ruolino di marcia casalingo degli umbri non è eccezionale: quattro sconfitte e altrettante vittorie ed una posizione in classifica comunque di rilievo (sesto posto con 23 punti), in piena zona playoff. Comunque la Vigilar in questo momento storico deve concentrarsi su sé stessa e mettere in pratica le indicazioni settimanali di Castellano, puntando sui fondamentali della battuta e della correlazione muro-difesa. Intanto Stefano Gozzo sta lentamente recuperando e si aggregherà al gruppo. Ci sarà bisogno di lui, perché dopo San Giustino ci sono altre sfide molto delicate. Un calendario tutto da vivere. Mercoledì 18 gennaio alle 20,30 al Palas Allende arriva Macerata per la Coppa Italia. Sarà una partita secca. Chi vince va avanti, chi perde è eliminata.

b.t.