Volley, la Megabox ora si gioca tutto nel secondo atto

La Megabox vola e lo

fa in garauno dei playoff di Challenge Cup. In casa contro Pinerolo, le tigri hanno graffiato ed ora si giocano tutto nel secondo atto in programma domani alle 20,30 in Piemonte. L’obiettivo è chiudere la pratica per non essere costrette a tornare sotto i Torricini per la bella. Protagonista del primo capitolo della saga è stata Valeria Papa che ha giocato libero al posto di Sirressi, infortunata. "Quello di libero è un nuovo ruolo per me, non lo avevo mai fatto prima – racconta la Papa che è una schiacciatrice -. Ho accettato la sfida, soprattutto perché avevo solo due

opzioni nell’affrontare questo compito: o farmi sopraffare dalle responsabilità

o prenderla con lo spirito di essere di supporto per la squadra divertendomi".

Sabato sera con Pinerolo l’infortunio contemporaneo di Sirressi e Barbero

ha costretto coach Mafrici e schierarla come libero e alla fine il premio come mvp della partita è stato il giusto riconoscimento. "Mi piace difendere e questo nel corso dell’incontro con Pinerolo è stato ciò che mi ha gratificato maggiormente – dice Papa -. È stata tutta la squadra ad essere motivata e determinata". E aggiunge: "Credo veramente di aver giocato con lo spirito giusto e poi, quando arriva anche il risultato, è tanto meglio. Anche se mi è mancato attaccare e in un paio di occasione ho rischiato

di chiamare la palla.

Per ora il cambio ruolo

non è previsto, vedremo se sia solo rimandato". Domani

a Pinerolo nel ritorno molto probabilmente tornerà a schiacciare, perché Sirressi sembra in grado di recuperare: "Sirressi ed io abbiamo un bellissimo rapporto, c’è stima reciproca dentro e fuori dal campo – conclude Papa -. Lei era molto contenta per la mia prestazione. Però è ora che si riprenda al più presto perché preferisco decisamente giocare al suo fianco".

b.t.