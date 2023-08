Volley, la Virtus raddoppia Pronto il team femminile

La Virtus raddoppia. Non solo volley maschile che anche quest’anno militerà in serie A3, ma anche una squadra femminile che partirà dalla serie C per puntare alla promozione in B2 fin da subito. Il sodalizio del presidente Cennerilli, spinto dall’interesse di diversi sponsor, ha largamente sondato il mercato alla ricerca di un diritto di serie B2, che nella pallavolo femminile corrisponde al primo gradino dei campionati nazionali. Il team di serie C è molto giovane e vanta già esperienze molto importanti anche in categorie superiori. Il gruppo sarà affidato ad uno staff tecnico che conosce molto bene la società. Il primo allenatore sarà Marcello Ippoliti coach esperto che già due anni fa in serie B maschile aveva fatto molto bene a Loreto e che in questa stagione appena trascorsa con Angeletti e Schiavoni ha conquistato la promozione in serie C nel maschile della Virtus. "Sarebbe bellissimo gremire il Palas Allende come già succede per il maschile – dichiara il presidente della Virtus Cennerilli – ed è l’obiettivo che si pone la società da qui ai prossimi 3 anni con la speranza che l’amministrazione dia il via ai lavori del nuovo palasport, imprescindibile per la crescita del movimento. Il nostro impegno sarà quello di dare ai nostri giovani atleti e alle nostre giovani atlete la migliore condizione possibile per la loro crescita. Abbiamo grande voglia di fare di Fano la città della pallavolo".

b.t.