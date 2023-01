Volley, ripartono B e C: l’Apav riceve Prato

Ecco il punto della situazione nel volley minore. Ed ecco la situazione delle squadre della nostra provincia.

SERIE B2. Riprende il campionato domani l’Apav alle 17,30 ospita Prato. "Prato è una squadra forte e che ha molte variabili. Ogni partita la gioca in modo diverso quindi dovremo essere pronte ad ogni cambiamento – così coach Cella -. Ha un suo stile che è diverso da ogni squadra incontrata fino adesso. Sarà l’ultima partita del girone d’andata, ci arriviamo dopo una bella serie di vittorie e questo per noi rappresenta uno step di crescita importante anche in vista della ripresa".

SERIE C. Riprende il campionato. Nel maschile, sabato alle 15 Bottega-Montesi: "A morciola altro derby con la Montesi – dice il vice Signoretti - dove l’imperativo è fare 3 punti per posizionarsi nel miglior modo possibile nella seconda fase".

Parla anche il coach della Montesi Tropeano: "Durante la sosta natalizia abbiamo lavorato bene e concesso pochi giorni liberi per mantenere una buona forma fisica. Cosa aspettarsi dalla ripresa del campionato? Ci aspettano tanti esami da superare per guadagnare punti e migliorare la nostra posizione in classifica. Il nostro obiettivo è partire subito forte e giocare con un ritmo alto per tutta la partita. Abbiamo fame di vittoria". Stesso giorno e orario la Virtus Fano è a Terra dei Castelli: "È una partita importante dove entrambi, già matematicamente tra le prime quattro, cercheremo di portare a casa tutti i punti in palio da portarci poi nella seconda fase", afferma coach Angeletti. Alle 21 l’Arbovolley è di scena a Falconara: "Giocare in casa della Volley Game non è mai facile - commenta il vice Palazzetti -, inoltre è inutile nascondere che siamo in un periodo nero, aggravato da ulteriori problemi fisici occorsi nello scorso week-end.

La partita sarà dunque sicuramente complicata ma abbiamo già dimostrato nella prima parte di stagione che anche in emergenza possiamo tirar fuori ottime prestazioni". Nel femminile, oggi alle 21 c’è il duello tra Volley Pesaro e Team 80 Gabicce.

"E’ la prima partita casalinga nel nuovo anno per la Glasstech Volley Pesaro che affronterà il Team 80 Gabicce Gradara reduce da 3 vittorie consecutive. Le ragazze di mister Ceccorulli dovranno dare il massimo per cercare di fermare le avversarie e conquistare punti preziosi in questo delicato derby molto sentito da entrambe le squadre per poter pensare in grande. La parola passa all’allenatore del Gabicce Matteo Costanzi che afferma: "Sarà una gara tosta, loro sono quadrate, esperte, tutte ragazze più grandi delle nostre, tutte giocatrici dell’ex Montecchio di coach Musumeci. Sarà per noi una bella prova, vorrei portare a casa punti, anche se siamo consapevoli che non sarà semplice, useremo comunque tutte le carte a disposizione".

Invece sabato 14 alle 20 giocano Più Volley-San Costanzo, alle 21 Urbino-Bottega, Corinaldo-Adriatica Fano e Battistelli-Urbania: "La gara con Urbania per noi sarà come una finale – avvisa coach Giulianelli -, perché chiunque ci affronta gioca con il coltello tra i denti per metterci in difficoltà, purtroppo non avremo Nicole Spinaci infortunatasi nell’ultimo incontro, ma abbiamo delle ottime sostitute".

Giulianelli chiude: "Stiamo lavorando per riprendere la condizione dopo le vacanze, nonostante il successo a Bottega la scorsa settimana abbiamo ancora bisogno di ritrovare gli automatismi e le intese tra le ragazze".

Beatrice Terenzi