Vuelle, a Napoli servono i fuochi artificiali

Prima che a Napoli si scateni la festa scudetto per il calcio, il basket prova a ritagliarsi il suo spazio a Fuorigrotta, dove stasera alle 19 la Gevi di coach Pancotto contenderà i due punti alla Vuelle. Lottano per obiettivi diversi le due squadre, ma le loro motivazioni sono ugualmente importanti. Michineau e soci vogliono togliersi dalle sabbie mobili dove sono precipitati di nuovo, nonostante l’ultima grande impresa con Tortona, per la riduzione della penalizzazione di Varese, che li ha relegati al penultimo posto. Moretti e compagni, invece, rinfrancati dal successo su Trieste, vorrebbero prendersi un successo chiave per entrare nella post-season e allungare la loro stagione.

Le speranze dei biancorossi sono riassunte nelle parole della vigilia pronunciate da Cheatham: "Abbiamo grandi chances, perché il destino è nelle nostre mani - sottolinea Kwan -, vincendo queste due partite Brescia non potrà mai superarci. Ma prendiamone una alla volta e intanto pensiamo a Napoli, che si gioca la salvezza: sarà una dura battaglia, ma possiamo farcela". L’ala forte americana si volta per un attimo indietro: "E’ vero, abbiamo sprecato la differenza canestri nei confronti di alcune avversarie che potevano aprirci altre porte, ma ormai non serve più pensarci. Sarebbe bellissimo, invece, arrivare all’ultima partita in casa davanti ai nostri tifosi, che sono stati sempre con noi nel bene e nel mnale, a giocarci i playoff. L’atmosfera nella nostra arena è sempre grandiosa, ci dà energia e vorremmo regalare loro altre serate extra da goderci insieme". Cesare Pancotto, al quale manca una vittoria per arrivare a quota 500 vittorie in Serie A, detta la sua ricetta per il match: "Costruire la partita con il cuore, testa, continuità e motivazione. Essere consistenti in ogni momento ed attaccare l’aggressività di Pesaro aprendo il campo e muovendo la palla per non dare punti di riferimento. Difesa attiva e di energia per contrastare il gioco di contropiede, efficace nel tenere gli uno contro uno, presenza sui tiratori e nel tagliafuori". Sono 22 i precedenti giocati tra Napoli e Pesaro, con i marchigiani avanti per 13-9, ma i campani avanti 6-4 negli scontri diretti giocati in casa. Dal ritorno di Napoli in serie A ci sono state solo vittorie esterne tra le due società. Fra le curiosità statistiche, Jasmin Repesa ha conquistato 17 dei 21 precedenti allenati contro Cesare Pancotto. Fischiano Lorenzo Baldini, Valerio Grigioni, Giulio Pepponi. Elisabetta Ferri