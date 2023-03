Vuelle, a Varese servirà l’anima italiana

Non ha fatto in tempo a gasarsi per il ritorno di Daye il pubblico pesarese, che gli è arrivata addosso la doccia gelata dell’infortunio di Charalampopoulos, rivelato da un esame più approfondito quando tutto faceva pensare allo scampato pericolo. E adesso, in attesa di Austin che sbarcherà in città dopo il week-end, si viaggia verso Varese senza il greco e con Totè che ha fatto solo un paio di allenamenti con la squadra. Una partita che diventa perciò ancora più difficile, con soli otto giocatori da ruotare e Leo che si spera possa dare un contributo.

Diventa fondamentale, perciò, ritrovare l’anima di questa squadra e non può che essere italiana, con una pattuglia disposta a tutto che era stata il valore aggiunto della partenza sparata di questa stagione, sostenendo gli stranieri che erano quasi tutti nuovi per il nostro campionato. In particolare può fare tanto chi c’era già l’anno scorso, che ha più esperienza ed anche la consapevolezza del proprio valore, a partire dal brillante Moretti che sapeva trascinare (uno dei tre ventelli stagionali l’ha scritto proprio contro la Openjobmetis, con 67 da tre) al Tambone uomo-ovunque, capace di mettere la museruola a tutti ed essere efficace anche dall’altra parte del campo. Visconti e Totè sono esplosi dopo, ma ora il poker in mano a Repesa è valido e potrebbe fare molto per aiutare la Vuelle a superare questo momento di difficoltà, sospinti magari dal ritorno di Delfino che alle Final Eight aveva disputato un quarto di finale da leccarsi i baffi proprio contro Varese con una prestazione globale (12 punti, 6 rimbalzi e 4 assist).

Se non si vuole che finisca come contro Brindisi, dove la partita era già sepolta dopo un quarto, servirà una compattezza difensiva differente, perché quando si accumula uno scarto troppo ampio poi rimontare comporta un dispendio di energie che la squadra in questo frangente non possiede e dunque non può permettersi un approccio distratto. Si deve puntare a sfruttare l’effetto psicologico a proprio vantaggio, perché quando una squadra ti ha battuto due volte qualche tarlo nella testa te lo lascia. Soprattutto se ha giocato in modo diverso per sconfiggerti: in campionato accettando la sfida di correre ai mille all’ora e vincendola, in Coppa Italia con una difesa feroce ed attaccando in post basso. Peccato che il grimaldello che aveva aperto la scatola a Torino, Charalampopooulos, sia ai box per la lesione all’adduttore che lo terrà fuori, molto probabilmente, per tutto il mese di marzo.

In attesa di inserire i cavalli di Daye nel motore, sarebbe bene non grippare di nuovo ma dimostrare almeno di essere vivi, reattivi, rabbiosi se non belli come quando tutto filava liscio. Il secondo attacco del campionato sta perdendo colpi, 57 punti contro Brescia in semifinale di Coppa Italia, 70 domenica scorsa contro Brindisi. Per tornare ad essere pericolosi bisogna giocare più d’insieme, con più attenzione e meno forzature, meno palleggi e più passaggi per non rallentare la manovra e cercare di essere il meno prevedibili possibile.

Elisabetta Ferri