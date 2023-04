"Vuelle, adesso dimostriamo di essere vivi"

Tambone, il paragone con la stagione di due anni fa sorge spontaneo: ci risiamo?

"Sicuramente si somigliano per l’andamento che hanno avuto sinora. Con una differenza sostanziale: che oggi, rispetto a due anni fa, siamo ancora in piena lotta per i playoff e non dobbiamo mollare assolutamente".

Cos’è successo secondo te?

"Che abbiamo perso un po’ di coesione. Non sotto il profilo umano, siamo un bel gruppo che stava e sta bene insieme e si allena con grande impegno. In campo però non siamo più ognuno a disposizione della squadra in maniera totale come prima: magari manca un extra-pass e se uno è marcato tira lo stesso. Sono cose difficili da controllare in partita, è un’attitudine mentale che bisogna ritrovare".

Più stanchi fisicamente o mentalmente?

"Le due cose spesso coincidono, ma non può essere un alibi, tutte le squadre sono stanche ad aprile. Anche se siamo calati questo non è un buon motivo per arrendersi. Poi se arriviamo ai playoff che facciamo non li giochiamo perché siamo stanchi?".

Può essere che qualche straniero sia distratto da sirene per l’anno prossimo?

"Questo è un problema di tutte le squadre, perché difficilmente un americano ha un biennale. Ma non credo, se un giocaore vuole un contratto migliore per l’anno venturo gli conviene fare bene nel finale, che è quello che rimane più impresso".

Dopo il buon esordio Daye è in difficoltà: ne uscirà?

"Gli serve tempo per trovare ritmo rispetto al campionato da cui arriva. Se messo in fiducia può toglierci tante castagne dal fuoco come ha già fatto con Brescia nell’ultimo quarto, dove ogni volta che gli abbiamo dato la palla ha risolto dei problemi. E’ un valore aggiunto e dobbiamo sfruttarlo".

Curiosità: in piena rimonta con Trento, Tambone viene richiamato in panchina. Hai chiesto tu il cambio?

"Sì, avevo bisogno di prendere fiato un attimo perché avevo speso molto. E’ così che funziona: chi entra deve sparare tutto, in attacco e in difesa, a discapito del proprio minutaggio. E dopo aver riposato si può tornare dentro di nuovo carichi".

La dichiarazione di Repesa sui playoff non alla portata ha creato delusione fra i tifosi. Come valuti le sue parole?

"Se qualcuno pensa che il coach si sia tirato indietro si sbaglia. E’ il primo ad essere dispiaciuto, lui voleva vincere qualcosa quest’anno e aveva puntato sulla Coppa Italia ma purtroppo ci siamo arrivati con infortuni e acciacchi e lì abbiamo speso molto".

Pasqua a Milano, potrebbe essere il giorno giusto per risorgere?

"Riscattarsi sul loro campo non è impresa facile, ma avremo meno pressione che in altre partite e magari possiamo tirare fuori una prestazione che ci dia spinta, fiducia e consapevolezza per quelle che verranno dopo. Dobbiamo dimostrare di essere ancora vivi".

Elisabetta Ferri