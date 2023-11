Vuelle, adesso ingrana la seconda. Con Treviso a caccia del bis in casa

E’ una serata di quelle dove servirà una mentalità d’acciaio alla Vuelle per non cadere nella trappola. Perché partite come quelle di oggi (palla a due alle 19, diretta su Dazn), contro un’avversaria che non ha mai vinto, sono fatte apposta per testare i nervi dei giocatori. Quelli di Treviso sono già abbastanza stressati da otto sconfitte consecutive che però non hanno fiaccato la volontà del club veneto, che in settimana ha messo nel motore due nuovi giocatori.

"C’era bisogno di cambiare qualcosa - ammette coach Vitucci - perché i risultati sono molto inferiori alle aspettative. Abbiamo inserito due giocatori esperti che conoscono il nostro campionato e saranno pronti per dare subito il loro contributo già oggi a Pesaro. Abbiamo bisogno di fare quel passo in più per vincere le partite, giocare abbastanza bene non basta. Siamo in trasferta contro la Vuelle, ma in questo momento dobbiamo concentrarci su noi stessi, più che sugli avversari: indipendentemente da chi ci troviamo di fronte dobbiamo alzare il nostro livello qualitativo, soprattutto negli ultimi minuti, quelli dove finora siamo stati deficitari. Abbiamo bisogno di aumentare la nostra consistenza e avere quella concretezza che risulta decisiva nei momenti in cui si decidono le partite. L’innesto di due giocatori con esperienza e qualità va in questo senso e contiamo già da stasera di vedere risultati positivi perché ci serve una vittoria per sbloccarci. Robinson e Olisevicius si sono allenati bene con il gruppo questa settimana, sono entrambi in buona condizione quindi, magari non con un’autonomia esagerata, ma saranno certamente in campo. Il fatto di conoscere già il nostro campionato potrà agevolare il loro inserimento immediato, andiamo a Pesaro con tanta voglia di riscatto per invertire finalmente la rotta".

Buscaglia aveva già parlato venerdì, sottolineando come "fare un passo avanti sotto il profilo sia tecnico che mentale alla fine ha un risvolto anche tattico sul campo. Per cui abbiamo lavorato principalmente su di noi e poi anche sull’avversario che troveremo molto cambiato rispetto alle precedenti partite. Mettono nel motore due giocatori che erano fermi e quindi vogliosi di tornare a giocare, portano freschezza mentale perché non coinvolti nelle sconfitte precedenti e conoscenza del campionato italiano". Ai suoi chiede di "essere più compatti, perché serve tener botta come gruppo quando ci sono le difficoltà".

Il pubblico, che finora ha gioito solo una volta in casa, si aspetta una squadra con un po’ più di furore nelle vene. Sette i precedenti tra le due squadre, con Treviso avanti 5-2 nel totale e 2-1 nelle sfide giocate a Pesaro. I due allenatori, Maurizio Buscaglia e Francesco Vitucci, si sono già affrontati in 12 occasioni, con l’attuale coach di Treviso avanti per 8-4. Riccardo Visconti festeggia la 150ª presenza in Serie A. Fischiano Lanzarini, Valzani e Noce.

Elisabetta Ferri