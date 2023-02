Vuelle, arrivano Reggio e l’asso nella manica Diouf

Tutti gli indizi portano a Mouhamet Diouf, 206, senegalese con passaporto italiano. E’ un’ala pivot che attualmente milita a Reggio Emilia. Componenti della società non confermano e non smetiscono, ma l’unica cosa certa che c’è è questa: il nuovo giocare chiesto da Repesa dovrebbe essere annunciato a Pesaro per martedì "perché le trattative sono molto avanzate, in dirittura d’arrivo". Per cui la partita di questa sera – il match contro Reggio inizia alle 20 – potrebbe essere il punto di svolta definitivo per il passaggio di questo giocatore. Anche perché poi le storie di Pesaro e Reggio si dividono: non si incontrano più in campionato e non c’è possibilità che si ritrovino di fronte fra un paio di settimane in coppa Italia a Torino, anche perché Reggio non rientra tra le otto formazione che si giocano il torneo. Comunque per eliminarer tutti i pissi-pissi e le indiscrezioni, più o meno pilotate, occorrerà attendere la comunicazione ufficiale della società.

Nel frattempo... Nel frattempo arriva al palasport proprio Reggia Emilia. Una formazione che sta cercando di risalire la china dopo un avvio di campionato disastroso. Una formazione che ha soprattutto una cosa: Daniele Cinciarini e cioè il play che all’andata ha fatto molto male alla Carpegna Prosciutto.

Com’è ormai prassi consolidata Jasmin Repesa lascia la parola, per presentare il match, al suo vice Bruno Savignani: "Ci attende una sfida molto impegnativa – dice – contro una squadra tosta e che tante volte in stagione ha fatto vedere tutta la sua forza. Nel match di andata siamo stati sconfitti dato che abbiamo fatto fatica a fermare il loro pick and roll. Dobbiamo rispondere nel migliori modo possibile con una prestazione ovviamente opposta a quella di Sassari, giocando in casa e con la spinta dei nostri tifosi riusciremo a fare bene e spèeriamo di conquistare due punti che saqrebbero molto importanti per la nostra classifica".

Insomma nulla di nuovo all’orizzonte anche perché non è solo la società ad aspettarsi una impennata di orgoglio dopo Sassari, ma anche i tifosi. Perché occorrere andare molto indietro nella storia per ritrovare una ‘bastonata’ come quella che la Carpegna Prosciutto ha rimediato in Sardegna.

Ma una delle cose più importante riguardante la formazione di Repesa è il ritorno in campo di Delfino, in quanto questa partita rappresenta il suo ‘esordio’ vero in questo campionato. Perché nelle poche apparizioni che ha fatto durante il girone d’andata l’argentino ha messo in mostra una condizione non proprio al top.

Pensando alla gara di questa sera e pensando che sull’altro fronte c’è proprio Andrea Cinciarini, non si può non pensare al ruolo tattico che potrebbe avere un uomo come Gudmundsson proprio nel cercare di limitare le ‘piratate’ del pesarese di Reggio. Insomma alla luce del fisico ed anche di una maggiore freschezza atletica del play della Carpegna Prosciutto, possibile che la sua difesa asfissiante possa limitare i danni.

m.g.