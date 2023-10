Vuelle, attenzione ai due lunghi di Scafati. Nunge una rivelazione, Pinkins la conferma

Se qualcuno ritiene che la Givova Scafati appoggi tutta la sua forza sulla premiata ditta Logan&Robinson, forse dovrà rivedere le sue idee. Perché scandagliando nelle statistiche della prossima avversaria della Vuelle si scopre che il giocatore più redditizio a disposizione di coach Sacripanti dopo tre giornate è un lungo. Rookie, per giunta. Si chiama John Richard Nunge, ala pivot classe ’99: ci ha messo sei anni per uscire dal college, prima perché si è rotto i crociati, poi perché ha cambiato università. In estate ha disputato la Summer League con i Pistons e al suo primo anno da professionista sta viaggiando a 15 punti di media (miglior marcatore della sua squadra), 7,7 rimbalzi (7° assoluto in campionato) di cui 2,3 in attacco e 1,7 stoppate (primo in serie A). Pur essendo un 2,13 tira bene sia da due che da tre, quindi sarà un osso duro per chi dovrà marcarlo. E al fianco ha una spalla niente male come Pinkins, confermato dalla società campana: ottima decisione, visto che Kruize sta rispondendo con 10,7 punti e 5,3 rimbalzi di media. Ed è primo in serie A nella percentuale da tre punti con un clamoroso 62,5%, cioè al momento tira meglio di Logan (che ha il 45%) dall’arco anche se prende meno conclusioni. Tenendo conto che l’uomo che completa il quintetto è Alessandro Gentile, che viaggia a 5 rimbalzi e 3,3 recuperi per gara, siamo di fronte ad uno starting-five di tutto rispetto.

La differenza Pesaro può farla con gli italiani, perché nessuno ha un Tambone che esce dalla panchina, giocatore dal rendimento sempre sostanzioso. E ci sarà bisogno di un Visconti più continuo, sperando che Mazzola riesca piano piano a riprendere il ritmo gara che ancora gli manca tremendamente. Di Totè lo sappiamo, oggi è lui il pivot titolare e per fortuna che c’è.

Quanto alle caratteristiche di squadra, Scafati è decisamente squadra più offensiva di Pesaro: segna 79 punti di media (9ª in serie A) contro i 74,7 della Vuelle (14ª). Ma in difesa le cose si invertono: i biancorossi hanno la quinta miglior difesa della serie A, subendo 75 punti di media, mentre Scafati è decima con 81 punti subiti di media. Ma non è una squadra egoista quella di Sacripanti, nonostante le personalità che ha in squadra, a cominciare da Logan: la Givova è 2ª negli assist in serie A con 21,7 smazzati a sera contro i 13,3 della Vuelle. E schiera il leader assoluto di questa graduatoria, Gerald Robinson che sta viaggiando a 6,7 a partita. Pesaro risponde con McCallum che ne smazza 3,3 di media.

Il tallone d’Achille della squadra ospite sono le palle perse dove sono primi in una classifica in cui nessuno vorrebbe esserlo, con 16 perse di media, mentre la Vuelle spreca meno (13 di media). Parità nei recuperi (7 di media per entrambe), mentre a rimbalzo prevale Scafati con 37 di media contro i 34 dei pesaresi. E’ soprattutto a rimbalzo offensivo che si nota la differenza, mentre in difesa Ford, il migliore dei biancorossi con 6, e Totè (con 5,3) fanno la loro parte. Insomma una sfida che la Carpegna Prosciutto dovrà far sua costruendo "un muro di cemento armato" come auspicato dal vice Giacomo Baioni. A parti ribaltate, Sacripanti dovrà fare attenzione soprattutto a Bamforth, fra i primi cinque in serie A nel tiro da due col 68,8% e temibile anche nelle triple col 37,%, e a Bluiett, il giocatore che subìsce più falli fra i biancorossi (3,3 di media). A proposito di falli subiti non conviene farne troppi sulla Vuelle, 2ª nei tiri liberi in serie A con un ottimo 80,7%, mentre Scafati è 15ª col 67,6%.

Elisabetta Ferri