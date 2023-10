Vuelle B e Pesaro Basket, andiamo a comandare

Seconda giornata in archivio e testa della classifica tutta pesarese nel girone A di Divisione Regionale 1, con la Vuelle B e il Pesaro Basket davanti a tutti a quattro punti. La prima a scendere in campo è stata proprio la Vuelle B che alla Celletta ha ospitato il Bramante, reduce da una sconfitta all’esordio. La partita inizia subito con un bel ritmo e due buoni attacchi e il primo quarto viene chiuso sul 22-19; la differenza la fa il secondo parziale dove la squadra allenata da coach Iannetti scava il solco principale, tornando negli spogliatoi per l’intervallo avanti 44-32. Al rientro in campo non ci sono chance per il Bramante: i padroni di casa sono concentrati e vincono anche gli ultimi parziali definendo il risultato finale sul 75-56. Miglior marcatore per la Vuelle B è Sorbini con 16 punti, seguito dai 12 di Lanci; nel Bramante non bastano i 12 di Scavolini e gli 11 di Guerra.

La vetta della classifica in solitaria dura però solo una notte perché sabato pomeriggio Pesaro Basket non spreca la sua chance battendo a domicilio il Basket Vadese e raggiungendp quota quattro punti. A Villa Ceccolini è partita vera, entrambe le squadre vogliono bissare l’esordio vincente e nel primo quarto, complici attacchi poco ispirati, sono gli ospiti a chiudere avanti 12-14; la reazione dei padroni di casa arriva immediatamente, contro parziale di 27-14 e Pesaro Basket che prova a scappare via sul +11. Nel terzo quarto però la Vadese, allenata da Maurizio Marinucci, trova la forza di tornare sotto, subendo soltanto 8 punti e segnandone 15, per il -4 a 10’ dalla fine. Il parziale di 20-10 nell’ultimo quarto in favore dei padroni di casa fissa il punteggio sul 67-53; Terenzi top scorer con 20 punti, Cambrini 11. Ha dell’incredibile, invece, ciò è successo a Baia Flaminia tra Real Basket Pesaro e Auximum Osimo, con gli ospiti decretati vincitori dal giudice sportivo per 20-0 dopo che la partita era stata interrotta sul 58-62 a causa di un malfunzionamento del cronometro dei 24’’. La Real, vincente all’esordio ad Ancona, approccia bene la gara guidata dal play Calisti provando un mini allungo sul 18-11 prima di farsi riprendere e chiudere i primi ‘10 avanti 23-20; nel 2° quarto però sono gli osimani a prendere il controllo della gara, piazzando un parziale che gli permettere di chiudere avanti 39-49 all’intervallo. I ragazzi della Vuelle non ci stanno, rimontano e in un amen sono a contatto sul 48-49; l’Auximum ritrova la via del canestro per andare avanti di 4, 58-62 prima dell’interruzione definitiva. Prossima giornata, la 3ª, al via stasera con la Vuelle B in trasferta a Senigallia e il derby Bramante-Montecchio, entrambe a zero punti; riposa la Real Basket.

Leonardo Selvatici