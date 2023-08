Vuelle, Bamforth carico

Scott Bamforth non lo dice pubblicamente ma vorrebbe veramente ritrovare a Pesaro le stesse emozioni vissute a Sassari. Dove era diventato l’idolo dei tifosi e dove, dopo aver trascinato la Dinamo alla Final Eight un infortunio al crociatolo costrinse ai box fino alla fine della stagione, Bamforth rimase in Sardegna fino alla fine della stagione. Quando invece Sassari ritenne di avere bisogno di una guardia con più fisico. C’è anche un po’ di rivincita nella sua scelta pesarese. L’essere voluto venire con l’intera famiglia, moglie e tre figli, rende ancor più interessante e per certi versi importante la sua scelta. Considera la società, la città come un passaggio importante per prolungare a 34 anni una carriera europea di alto livello.

Cosa ti ha spinto a scegliere Pesaro e come ti sei trovato?

"E’ molto semplice. L’Italia è un posto favoloso e io ci volevo tornare dopo aver giocato a Sassari. Pesaro è poi un posto particolarmente favoloso. C’erano tutti gli ingredienti giusti per fare questa scelta e tutte le motivazioni tecniche e personali per fare la scelta che ho fatto".

A Sassari eri l’idolo dei tifosi... "In Sardegna è andata molto bene e mi aspetto che vada altrettanto bene qui. Anche perché ci sono tutti gli ingredienti per fare bene: dal pubblico appassionato; ai compagni di squdra che sono già coinvolti; dalle capacità individuale dei singoli atleti, fino alle qualità dell’allenatore e dell’intero staff. Ci sono tutte le condizioni per far sì che possa essere davvero una grande stagione di squadra".

Cosa ti ha chiesto il coach?

"Il coach mi ha chiesto una grande carica per me e per l’intera squadra. Io sono molto contento, quasi entusiasta di essere qui. Sicuramente sarà una buona occasione per tornare ad essere protagonista anche a livello personale in Italia, in un grande campionato. Sono sicuramente carico e determinato, voglio fare bene in questa società. Presto lo potranno vedere tutti direttamente sul parquet".

Tu porti leadership e anche esperienza di livello europeo. "Sicuramente sì, mi sento ormai un giocatore di grande esperienza, in grado di offrire leadership. Permettendo alla squadra di crescere giorno dopo giorno".

Tu hai tre figli che giocano anche a basket. Li vedremo con la maglia della Vuelle? "Quando erano più giovani amavano Sassari e indossavano spesso la maglia di Sassari. Sono convinto che da quest’anno apprezzeranno la maglia di Pesaro e la indosseranno all’arena. Probabilmente un giorno potremmo vederli giocare anche con questa maglia. Sono contentissimi anche loro di questa nuova esperienza italiana".

Rispetto a Sassari, e dopo le stagioni di Buducnost in Montenegro, Le Mans in Francia e Breogan in Spagna, cosa è cambiato in Scott Bamforth? "Sicuramente mi sento un giocatore migliore rispetto a quattro anni fa, quando ho giocato a Sassari. Chi gioca a basket è in un percorso di crescita continua. Voglio migliorare ancora, costantemente. Anche adesso, qui nella fase di preparazione, sto lavorando per questo".

Luigi Luminati