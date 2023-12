Vuelle battagliera verso Reggio Emilia: "Bisogna mostrare la mentalità giusta"

Vigilia della trasferta di Reggio Emilia, in casa Vuelle si lavora per il recupero di Quincy Ford. Ieri sera il giocatore è stato sottoposto ad un ulteriore controllo al ginocchio sinistro: "Fin qui ha svolto un lavoro differenziato col preparatore che sta producendo buoni frutti - spiega Buscaglia -. Dopo il check con lo staff medico potremo capire se può produrre qualcosa negli ultimi due allenamenti in vista della partita". In ogni caso, Pesaro si sente più tranquilla dopo l’ottima prestaziuone sfoderata da Mazzola contro Treviso e sapendo che c’è anche un Mockevicius pronto ad incrementare il suo minutaggio rispetto ai 12.5’ di media giocati sinora: "Iggy è stato molto bravo sin qui e noi abbiamo cercato di non invadergli la testa di troppe informazioni - dice Buscaglia -. Chiaramente, essendo aumentata l’intesa in allenamento, ora la squadra lo percepirà sempre meglio quando va in campo. Contro Treviso, non l’ho sottolineato abbastanza, lui ha fatto una grande partita, sempre una sicurezza ogni volta che entrava, bravo a coprire gli spazi difensivamente e a rimbalzo. Quanto a Mazzola, è vero ciò che ha detto, che la squadra sta crescendo dal punto di vista atletico e questo vale soprattutto per lui che si sta allontanando sempre più da quello che ha passato".

Una squadra che vuole cercare di superare il suo problema principale, quello dei vistosi alti e bassi che hanno caratterizzato sin qui il suo cammino: "I break che subìamo vengono spesso dal non condividere il pallone - spiega il coach biancorosso -: è vero che a volte la giocata personale serve e ti salva in certe situazioni, ma più spesso capita che fermi il flusso del gioco, specie in una squadra come la nostra che vuole muoversi come un collettivo e non sulle individualità". A Reggio sarà ancora più importante perché la Unahotels non fa mistero di aver costruito una formazione con ambizioni di alta classifica: "E’ una partita difficile - ammette Buscaglia - contro un’avversaria che ha spessore e profondità. Avremo bisogno di una prova difensiva importante per pareggiare l’energia di Reggio".

La truppa di coach Priftis viene da due ko consecutivi ma questo non ha demolito il morale del gruppo, come ha dichiarato Michele Vitali che ha invitato i compagni a non mettere in dubbio le proprie certezze per due risultati storti: "La mentalità mostrata da Vitali è quella giusta - commenta Buscaglia - ed è quella che dovrebbero avere tutti. Reggio è una formazione allestita per ambìre a certi tranguardi, al di là di una vittoria in più o in meno. Noi dobbiamo andare la con lo stesso spirito". E fare attenzione soprattutto ad alcuni elementi: "Galloway, Hervey e Smith sono le loro punte, ma in generale è chiaro come vogliono giocare: correre il campo ed essere aggressivi in difesa". Elisabetta Ferri