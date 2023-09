Vuelle Bàttiti del cuore biancorossi al parco

La Vuelle fa battere forte il cuore dei pesaresi e non poteva dunque che toccare alla squadra di basket aprire il festival "Bàttiti", inaugurato ieri sera al Parco Miralfiore. Una kermesse che darà spazio a tutte le discipline e affronterà tanti temi legati allo sport. Ma la pallacanestro a Pesaro va per la maggiore e allora il vernissage è toccato alla formazione di coach Maurizio Buscaglia, che ha ringraziato i tifosi accorsi a salutarli il giorno dopo aver tifato per loro al Memorial Ford. Due sera di fila trascorse insieme, come fanno solo gli innamorati: "Vi prometto che non molleremo mai e lotteremo su ogni pallone - dice il coach rivolto agli ultras sui gradoni del parco -. Ho la fortuna di avere dei ragazzi meravigliosi, che lavorano sodo e si aiutano fra loro. Siamo stati accolti in maniera stupenda, tanto che al debuto al palas eravamo anche emozionati, ma un sostegno del genere ti fa tirar fuori anche più di quello che hai". Capitan Tambone, onorato del nuovo ruolo, aggiunge: "Devo e voglio essere un esempio per i compagni quindi mi sto allenando come un pazzo. La pre-season sta andando bene, ma possiamo fare meglio di così". Chiusura per il presidente Ario Costa: "La nave ha preso il mare, siamo pronti e speriamo di condurla in porto al meglio possibile". Poi il saluto di Paolo Viberti, storico giornalista torinese: "Venni a Pesaro la prima volta nel 198081 e ho sempre considerato questa società e i suoi tifosi dei rivoluzionari che volevano abbattere il potere, per questo mi piacevate. Alla fine ce l’avete fatta, è una peculiarità che non cambierà mai, tenevetela stretta". Non è mancato il saluto del sindaco Ricci: "Lo sport ha un valore culturale e nel 2024 racconteremo anche la cultura dello sport pesarese" e dell’assessore allo sport Mila Della Dora: "Lo sport è un forte elemento di coesione sociale, aprire un festival del genere il giorno dopo l’approvazione del nuovo articolo della Costituzione è significativo". Poi è baraonda con i tifosi: fumogeni, cori e abbracci, con gli americani piacevolmente stupiti.

e.f.