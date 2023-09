Vuelle-Berlino stasera in onore di Ford. Scarone: "Il più forte con cui ho giocato"

Sono passati vent’anni dalla sua scomparsa, ma qui nessuno lo ha dimenticato. Questa sera tutti i tifosi che lo hanno amato avranno l’occasione di rendergli di nuovo omaggio sotto le volte dell’astronave, quando alle 20.30 verrà alzata la palla del Memorial Ford fra Vuelle e Alba Berlino. E c’è chi avrà gli occhi più lucidi degli altri, come German Scarone, che fu suo compagno in due squadre diverse.

"Credo di essere l’unico in Italia ad aver giocato con lui in due città diverse, prima a Siena e poi a Pesaro. Quando la Scavolini lo firmò, sapevo bene chi stava per arrivare in città: il campo rispecchiava la persona che era, un ragazzo che ci teneva tantissimo, a maggior ragione in questa città dopo che aveva percepito quanta passione vi regnava per la pallacanestro. Tanto che a fine anno ci aveva confessato di aver deciso di rimandare il ritiro e giocare ancora un anno prima di appendere le scarpe al chiodo e dedicarsi alla pesca sul fiume Mississippi". Ma non sapevano quello che c’era dietro quella voglia matta di giocare un anno ancora: "Nessuno di noi lo sapeva - rivela German -, sapevamo solo che sarebbe arrivato un po’ in ritardo al ritiro estivo perché doveva fare delle cure, ma non avevamo idea per che cosa. Un giorno svenne in camera, come ci raccontò Rodney Elliott, che divideva la stanza con lui in trasferta ma poi volle giocare lo stesso: non potevamo immaginare quale fosse la causa. Dopo venimmo a sapere che aveva un’autonomia di 25-30 minuti al massimo perché non poteva stancarsi troppo, ma Alphonso aveva imparato a gestirsi e certe volte reggeva anche di più di quanto gli fosse consentito".

Il giorno dell’addio, dall’altra parte dell’oceano, German non può dimenticarlo: "Il club dimostrò grande sensibilità, volammo in America nel bel mezzo del pre-campionato saltando la prima partita di un quadrangolare. Volevamo visitare la sua casa e rendere omaggio alla sua famiglia con il rispetto che meritava un compagno che non si era mai risparmiato nè per i compagni nè per la città". Ecco chi è il campione a cui stasera renderemo ancora una volta onore, tramandando la sua storia alle generazioni che non l’hanno conosciuto. Sicuramente è più famoso in Europa che negli States, tanto che l’Eurolega gli ha dedicato il trofeo di miglior realizzatore, che vinse per due volte, e il destino volle che a conquistarlo per la prima volta fosse Charlie Smith, che aveva preso il suo posto nella Scavolini la stagione seguente alla sua scomparsa. Tutti pensarono che a guidare la mano di Charlie fosse stata quella di Alphonso, per legare un’ultima volta il nome di Pesaro al suo. Per questo, per tutto questo, stasera bisogna esserci.

Elisabetta Ferri