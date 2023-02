La Vuelle sfida Brescia e sogna la finale di Coppa Italia. Quando e dove vederla

Vuelle, la grinta dell'islandese Gudmundsson per sognare la finale di Coppa Italia

Torino, 17 febbraio 2023 - A distanza di due anni dalla finale di Coppa Italia conquistata nel 2021 a Milano, la Vuelle vive un'altra vigilia carica di emozione. C'è sempre Repesa al comando, il coach che ha rivitalizzato tutto l'ambiente.

Domani sera a Torino (palla a due alle 20,45 diretta tv su Nove) i biancorossi affronteranno la Germani Brescia che ha eliminato a sorpresa l'Armani. Saranno della partita sia Cheatham che Moretti, che erano stati ai margini del quarto con Varese (lpochi minuti per l'americano, mentre il play italiano non è stato utilizzato) per attacchi influenzali. Brescia dovrebbe poter contare invece su Cobbins, assente nella prima sfida contro Milano.

Da Pesaro si muoveranno circa 300 tifosi, ma ci sono ancora biglietti disponibili da Prodi Sport fino alla mattinata di domani (10 euro il settore ospiti, 47 euro la tribuna laterale e 105 euro la tribuna centrale).