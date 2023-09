Vuelle, Buscaglia è soddisfatto del test "Siamo stati sul pezzo, bene la difesa"

Le partite di pre-campionato sono delle piccole verifiche, un po’ come a scuola dove si cerca di mettere in pratica le spiegazioni ricevute dall’insegnante. Così l’analisi di Buscaglia verte parecchio sui dettagli tecnici evidenziati nella prima amichevole con la Virtus, al di là del risultato ’regalato’ ai tifosi.

"Vincere fa sempre piacere, ma io guardo al fatto che siamo rimasti abbastanza sul pezzo delle cose fatte in questi giorni: il posizionamento, certe rotazioni e movimenti. Siamo riusciti a mantenere concentrazione, anche se la partita era tosta, nelle cose primarie che c’eravamo detti di fare quando entravamo e uscivamo dalla panchina. C’è un coinvolgimento di tutti e lo dice la distribuzione del minutaggio".

Il non utilizzo di Mazzola invece era programmato, come spiega il coach: "Valerio già questa settimana giocherà: si è allenato con noi fino al giorno prima dell’amichevole con la Virtus, perciò non ci sono state ripercussioni particolari che ci hanno fatto prendere decisioni diverse, è stato solamente un processo logico e giusto. Ford è stato molto bravo a coprire il ruolo, ma direi che tutti i lunghi lo sono stati dal punto di vista difensivo: hanno coperto gli spazi per poter lavorare bene a rimbalzo contro una squadra fisica, al di là delle assenze che aveva".

Una cosa, però, non gli è piaciuta: "Il fatto di aver abusato del palleggio, ma non è colpa di nessuno: un po’ è dipeso dalla difesa forte della Segrafredo, un po’ dal fatto che abbiamo ancora situazioni offensive che ci portano a fare questo. Il meglio è venuto nel terzo quarto? Forse perché nel primo tempo abbiamo lavorato per rompere il ghiaccio, aprire la partita e acquisire nell’intervallo le cose da aggiustare. Abbiamo sofferto su delle cose su cui non abbiamo ancora lavorato, le partite di precampionato servono proprio ad allenarsi a migliorare su certi aspetti".

Fra le note positive sottolinea: "Tambone che mi è piaciuto tanto, Totè e Schilling difensivamente, mentre sia Ford che Bluiett hanno fatto quelle cose intangibili che non si vedono, come il timing e il senso della squadra, ma che per un allenatore sono preziosissime".

Un elogio anche per i tifosi biancorossi, arrivati in buon numero sugli spalti di Faenza: "Il supporto si sente soprattutto nei momenti di difficoltà: quando cerchi di saltare un ostacolo, o di risolvere un piccolo momento di crisi, il tifo ti tiene su".

Elisabetta Ferri