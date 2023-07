Vuelle, caccia grossa al pivot Può fare la differenza

Sono giorni intensi in casa biancorossa: manca l’ultimo tassello per completare il mosaico e poi la Vuelle targata Buscaglia sarà pronta. Il coach torna oggi in città per chiudere insieme al suo staff l’ultimo affare che definirà meglio le potenzialità di un roster già interessante. Ristretta la rosa, i profili che piacciono di più sono abbastanza giovani, ma già con un po’ di esperienza dopo il college e con caratteristiche tecniche ormai ben individuate; uno di loro avrebbe un passaporto che consentirebbe di by-passare il visto, un dettaglio prezioso, che però non corrisponde al nome del tedesco Gavin Schilling accostato a Pesaro un paio di giorni fa.

In sede si lavora intanto anche al pre-campionato, che ha già in agenda tre tornei: il primo a San Sepolcro, il 9 e 10 settembre, con Napoli, Pistoia e Reggio Emilia; il secondo a Lucca, il 15 e 16 settembre, con Venezia, Tortona e Pistoia; il terzo a Jesolo, il 23 e 24 settembre, con Treviso, Venezia e Reggio Emilia. Dopo di che il 1° ottobre comincerà il campionato e si aspetta con curiosità che la Lega Basket dirami il calendario per conoscere il cammino che dovranno seguire Tambone e compagni. Anche se nessuno lo ha ancora detto, la logica assegnerebbe a lui la fascia di capitano, essendo l’italiano con più anni di militanza a Pesaro ed anche vice di Delfino in questi tre anni giocati fianco a fianco.

Mentre Visconti ha iniziato lunedì il raduno con la Nazionale con la ’speranziella’ di superare la selezione che ha già eliminato prima ancora di cominciare Nico Mannion: si apre così un posto in più nel settore esterni. Oggi le chances maggiori le ha Spagnolo, potendo occupare sia il ruolo di play che quello di guardia, ma ’Visco’ fa bene a credere nel suo sogno mondiale, vista la considerazione della Fip che ha scelto lui insieme a Melli per la presentazione del training camp, domani nella piazza di Folgaria. Nel frattempo sul fronte pesarese si lavora anche all’ottenimento dei visti per gli americani che dovranno attraversare l’oceano a cavallo di ferragosto: per primo arriverà Quincy Ford, che ha necessità di sbarcare in anticipo, avendo la moglie in dolce attesa.

"Credo che possa essere qui due giorni prima di ferragosto - conferma il team manager Matteo Magi, alla sua nona stagione con la Vuelle, la settima con questo ruolo -. Stiamo sistemando gli appuntamenti con i vari consolati perché tutti possano arrivare in tempo per il raduno, a breve definiremo anche tutte le date della pre-season". Chissà se quest’anno sarà possibile inserire un’amichevole a Pesaro: "Sarebbe anche il nostro desiderio - sospira Magi , ma la disponibilità degli impianti in estate è problematica, vediamo".

Ultima postilla. In un’ipotetica rosa di dodici elementi, se l’undicesimo dovesse essere Octavio Maretto, il ’gaucho’ che ha guadagnato sul campo lo status di italiano indossando la maglia della Nazionale Under 20, il 12° sarà sicuramente un altro lungo che oltre ad allenarsi con la prima squadra possa anche giocare anche nella formazione Under 19, rimasta orfana di Mamadou Dia per limiti di età. Piccoli dettagli che servono però a rendere più proficuo il lavoro della prima squadra. Ma i tifosi sono concentrati sull’obiettivo grosso, la cattura del pivot.

Elisabetta Ferri